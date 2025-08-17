Pontosan húsz éve kezdte meg működését a Lamborghini Centro Stile, az autógyártó saját formatervező stúdiója. Ennek a kerek évfordulónak a tiszteletére újabb egyedi modellt tervezet a márka – olyan, erősen korlátozott darabszámban készülő típust, amely a cég működését általában megszabó korlátokat szabadabban értelmezheti, és fejlesztőinek a költségvetés határai helyet a tökéletességre szabad összpontosítania.

11 fotó

Ilyen autó volt annak idején a Reventón (2007), a Sesto Elemento (2010), a Veneno (2013), a Centenario (2016), a Sián (2019) és legutóbb az újraértelemezett Countach (2021).

Most ezt a nagy presztízsű sort folytatja a Fenomeno, amely számos jellemzőjével új rekordot állít a márka életében. A legegyszerűbben értelmezhető a motorteljesítmény és a gyorsulás: a Revuelto hibrid hajtásláncának továbbfejlesztett kiadása 1080 lóerő rendszerteljesítményre képes, a kupé 2,4 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, míg a 0-200 km/óra sprint 6,7 másodpercet vesz igénybe.

Hajtáslánc

A belső égésű motor önmagában 10 lóerővel lett erősebb (825 helyett 835 LE), amit a módosított szelepvezérléssel, és az ebből adódó, megnövelt maximális fordulatszám (9500/perc) tett lehetővé. Ehhez társul az első tengelyt hajtó kettő, valamint a nyolcfokozatú duplakuplungos váltó kimenő tengelyére szerelt harmadik villanymotor 245 lóerős összesített teljesítménye (190 helyett.) A végsebesség maradt „valamivel 350 km/óra felett.” A jármű ugyanúgy képes tisztán elektromos üzemben haladni, mint a Revuelto; a 7 kWh kapacitású akkuval persze nem jutunk messzire, de nem is ez a lényeg, hanem a finom kis sebességű manőverezést lehetősége.

Most, hogy túl vagyunk a motorteljesítmény kötelező körén, lássuk a többi különleges jellemzőt.

Dizájn

A teljesen egyedi kialakítású orr legfontosabb jellemzői a motorsportból átemelt, hatalmas légbe- és kivezető nyílások, oldalról a megszokott, egyenes vonal fut a farig, amelyet a gigantikus diffúzor két szélére biggyesztett, épp csak jelzésszerű, háromágú zárófények határolnak. A kipufogóvégeket fent, középen vezették ki, a sárfogó nélküli, félig nyitott hátsó kerekek rendkívül agresszív és potens képet mutatnak.

Az aerodinamikai jellemzőket a hatásfok javításának szolgálatába állították, az oldalsó légbevezetések 30 százalékkal hatékonyabban hűtik a motort, mint a Revuelto esetében.

Utastér

Szénszálas kompozitból 3D nyomtatóval előállított műszerfali lébeömlők, a Fenomenóhoz fejlesztett, egyedi kagylóülések, digitális kezelőfelület, és korlátozások nélkül meghatározható belső színvilág: a 29 példányban készülő modell minimálisan újraértelmezve hozza a Lamborghini modern sztenderd vezetői környezetét.

Futómű

A Revueltóból átemelt felfüggesztést minden irányban kézzel állítható, motorsport specifikációjú lengéscsillapítók javítják fel, a szénszálas féktárcsák itt egyedi szerkezetűek, és a bevonatuk is speciális.

Az abroncsokat a Bridgestone fejlesztette, méghozzá virtuális technológiával, ami gyorsabbá és tisztábbá tette a fejlesztési folyamatot. Az ügyfelek választhatnak a normál sportgumik és a versenypályára való, de utcán is legálisan alkalmazható fél-slick abroncsok.

Szabályozó elektronika

A végére hagytuk a cím magyarázatát: a Fenomeno ugyanis nem csak a legelső olyan Lamborghini, amelyet 6D gyorsulásérzékelővel szereltek fel (ez a jármű három tengelye mentén méri a lineáris, illetve szöggyorsulást), de a legnagyobb újdonság az integrált járműbecslő (Integrated Vehicle Estimator) funkció, amely a rendelkezésre álló adatok alapján képes megjósolni az autó menetdinamikai jellemzőit, és előre ráállítani ezekre a vezérlő és szabályozó rendszereket. A féktávolság például akár 10 százalékkal javítható így, a fékvezérlés pedig kritikus helyzetekben (pl. ívmenet vagy versenypályán a vetőkövekre hajtás) is maximális fékerőt alkalmazhat.

Műszaki adatok

Méretek Hosszúság 5014 mm Szélesség 2076 mm Magasság 1161 mm Tengelytáv 2779 mm Fékek Elöl 420×40 mm Hátul 410×32 mm Hajtáslánc V12 lökettérfogat 6498 cm3 Furat x löket 95 x 76,4 mm Max. teljesítmény 835 LE @ 9250/perc Max. forgatónyomaték 725 Nm @ 6750/perc Max fordulatszám 9500/perc Fajlagos teljesítmény 128 LE / liter Sűrítési viszony 12,6:1 Max hibrid rendszerteljesítmény 1080 LE Erőátvitel Váltómű Duplakuplungos sebességváltó, 8 fokozat Hajtásképlet Összkerékhajtás Menetteljesítmények Végsebesség >350 km/óra 0-100 km/óra 2,4 mp 0-200 km/ óra 6,7 mp 100-0 km/ óra 30 m Száraz tömeg / Teljesítmény 1,64 kg / LE

Nem csak Sant’Agata Bolognesében készülnek félelmetes V12-esek, hanem Maranellóban is: