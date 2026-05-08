Május 8-án a hajnali órákban Szegeden a Bertalan hídon baleset történt, melynek következtében a jármű utasa olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Hogy mi történt, az még pontosan nem ismert, de a Szegedi autósok nevű Facebook-csoportban megjelent beszámoló szerint a járműben ketten utaztak, közülük az egyik utas egy oszlopnak ütközés következtében kiesett az autóból.

A helyszínre a szegedi hivatásos tűzoltók, valamint a társhatóságok is nagy erőkkel vonultak ki. A mentési és helyszínelési munkálatokat teljes útlezárás mellett végezték egészen reggelig. Csak 7:50-kor, rendőri irányítás mellett, félpályán indult meg a forgalom Szeged nagyobb forgalmat bonyolító Tisza-hídján.

A képek jól szemléltetik mekkora erejű lehetett az ütközés. Csak a szétszóródó alkatrészeken feltűnő márkajelzésekből lehet megállapítani, hogy egy Mercedes tört ripityára a nedves úton.