Május 4-én 16 óra 4 perckor Murarátka belterületén mérték be egy személyautó sofőrjét a zalai rendőrök. A sofőr a megengedett 50 km/óra helyett 134 km/órával közlekedett. Az egyenruhások a gépjármű vezetőjét megállították és a maximális, 468 ezer forintos közigazgatási bírságot szabták ki neki, emellé pedig 8 előéleti pontot is kapott.

Emberünk valószínűleg észlelte, hogy a rendőrök mérnek, hiszen a lakott terület végéhez közelítve lassított, de ez is kevés volt ahhoz, hogy legalább csökkentse a büntetés mértékét. A 468 ezres büntetési tételt a 312 ezer forintos lépcső előzi meg, melyet az 50 km/órás sebességkorlátozás 65-75 km/órával történő sebességtúllépésért osztanak ki. Magyarán szólva ha már 125-re sikerült volna visszalassítania a gyorshajtónak, a zsebében maradhatott volna 156 ezer forint. Büntetőpontból azonban így is 8-at kapott volna.

