Vasárnap reggel megszüntette az MKIF Zrt. a pályazárt az M7-esen Velencénél, mert a közútkezelő beszámolója szerint véget ért a gyalogos-kerékpáros híd bontásának első üteme. A bontásban 100 közutas végzett összehangolt munkát, amelyet szombatról vasárnapra virradó éjjel végeztek.

Három speciális darut is használtak a híd bontásához (egy 650 tonna és kettő 400 tonna teherbírásút), hiszen a híd két kisebb eleme 46-46 tonnát nyomott, a két támasz közötti elem pedig 96 tonnás. A régi híd eltávolításának második, befejező ütemét május 16-17-én éjjel végzik majd.

A Balaton felé vezető pályaoldal még zárva van, a forgalom a Budapest felé vezető oldal belső sávjában haladhat a tó irányában. A főváros felé közlekedőknek a középső és a külső sáv áll rendelkezésre, és szintén fontos információ, hogy a Velencei pihenőben Balaton felé a benzinkút továbbra is zárva tart.

Vasárnap délután 5-től a Balaton felé vezető oldal zárását is feloldják, ekkortól a belső sávon, valamint a a Budapest felé vezető oldal belső sávjában lehet haladni. A főváros irányába nem változik a forgalmi rend – olvasható a közútkezelő Facebook-bejegyzésében.