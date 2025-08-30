Országszerte folytatja idén a pihenőhelyek megújítását a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) Zrt., mely a szintre hozó felújítási munkák keretében hat pihenő-párt modernizált az M7-es autópálya mentén.

Erről szóló Facebook-posztjában az autópálya-kezelő azt írta, hogy a pihenőkben több mint 76 ezer négyzetméter burkolt felület kapott új aszfaltréteget. Emellett új cserjéket, fákat ültettek és füvesített területeket alakítottak ki. Új utcabútorokat helyeztek el, továbbá modern, forgalomtól függő fényerő-szabályzással ellátott térvilágítást építettek ki.

A megújult pihenőhelyeken játszótereket és szabadtéri fitneszparkokat létesítettek, továbbá telefontöltésre is alkalmas okospadok és információs táblák kaptak helyet. A biztonságról térfigyelő kamerák gondoskodnak, a mosdók teljes felújításon estek át, azok tetejére a fenntartható energiafelhasználás érdekében napelemes rendszereket szereltek fel.

Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi pihenőhelyek újultak meg az M7-es a főváros, illetve az országhatár felé vezető oldalán egyaránt:

Balatonlelle pihenőhely,

Táskai pihenőhely,

Zalakomár pihenőhely,

Balatonkeresztúr pihenőhely,

Szegerdő pihenőhely,

Sormás pihenőhely.

