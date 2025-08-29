Az autópálya-kezelő ígéretének megfelelően augusztus 31-ig nem voltak előre tervezett útfelújítások az M7-es autópálya M0 és Balatonvilágos közötti szakaszán, egyik irányban sem.

Ősszel azonban folytatódnak a nyári időszakra felfüggesztett munkálatok. A felújítással érintett szakaszokon a használható sávok száma a legtöbb helyen nem változik, azaz a kapacitás nem csökken. A munkavégzés ideje alatt a Balaton és a főváros felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Székesfehérvár között is mindenhol két-két sávon haladhat a forgalom.

A Székesfehérvár és Budapest közötti háromsávos szakaszon – ahol a munkálatok engedik – továbbra is három sávot biztosítanak, vagyis néhány kivételtől eltekintve a terelések ellenére sem csökken a közlekedésre használható sávok száma. A munkaterületek környezetében sebességkorlátozással és szűkített sávokkal is találkozhatnak az arra közlekedők.

Az M7-es M0 és Balatonvilágos közötti szakaszán az alábbi forgalomterelésekre kell készülni szeptember elsejétől:

  • a Budapest felé vezető oldalon a 17–29. km között;
  • a Budapest és a Balaton felé vezető oldalon a 42–46. km között (folytatódik az új gyalogos és kerékpáros híd építése Velencénél);
  • a Budapest felé vezető oldalon a 50–65. km között;
  • a Budapest felé vezető oldalon a 74–76. km között.
