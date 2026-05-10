Személyvonatnak üktözött egy autós egy vasúti átjáróban vasárnap délelőtt – számolt be a karambolról a Katasztrófavédelem.

A baleset Babóton, a Széles utcánál történt, ahol félsorompó hiányában csak fénysorompó van a sínek előtt. Az autóban egyedül a sofőr utazott, a személyvonaton pedig 35-en tartózkodtak. A balesethez a kapuvári hivatásos tűzoltókat riasztották, a társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett vonalon szünetel a vonatforgalom.

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy a baleset kinek a hibájából következett be, és hány sérültje van az ütközésnek. Ha a statisztikai adatokra hagyatkozunk, valószínűleg a figyelmetlen autós hajtott a vonat elé. Ahogy arról korábban írtunk, a MÁV hálózatán 2009 óta nem történt a vasút hibájából halálos baleset vasúti átjáróban.

Az ilyen jellegű balesetek száma ugyan csökkent az elmúlt években, ám a halálos kiemenetelűek aránya nem. 2022 óta országosan több mint 40 helyszínen tett ki a MÁV figyelemfelkeltő óriásplakátokat, amelyek a vasúti átjárók veszélyeire hívják fel a közlekedők figyelmét. A vasúti átjárós balesetek csökkentéséért az aszfaltra festett figyelmeztető piktogramokkal hívják fel a figyelmet a közlekedés közbeni telefonálás és fülhallgató használatának veszélyeire. A felfestéseket Balaton-parti településeken 43 helyen, de Budapesten csak 4, Pest vármegyében pedig csak egy vasúti átjáróban végezték ezt el.