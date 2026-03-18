Sajnos még mindig nagyon sokszor történik olyan baleset Magyarországon, amikor egy sofőr az érkező vonat elé hajt a síneken. Ezeknek a baleseteknek egy része ráadásul halálos kimenetelű, a vonatvezető pedig általában nem tehet semmit, hogy elkerülje az ütközést. De milyen intézkedéseket tesz a vasúttársaság azon túl, hogy minden évben hangsúlyozzák:

A MÁV hálózatán 2009 óta nem történt a vasút hibájából halálos baleset vasúti átjáróban.

Bizonyos szempontból csökkenő a tendencia

Megnéztük, hogy az elmúlt tíz évben hány baleset történt Magyarországon a vasúti átjárókban, és ezek közül mennyi volt halálos kimenetelű.

A MÁV adataiból az látható, hogy egyre kevesebb az ilyen jellegű baleset, amely valószínűleg az általuk indított közlekedésbiztonsági kampányoknak is köszönhető. Míg 2015-ben 91 ilyen baleset történt, addig 2025-ben már csak 57. Érdemes a koronavírus-járvány miatti kijárási tilalmat is figyelembe venni, hiszen a 2020-ban bevezetett korlátozások abban az évben a közlekedési statisztikákat is megváltoztatták. 2015-2019 között átlagosan évi 86 vasúti átjárós balesetet regisztráltak, a kijárási korlátozás évében, 2020-ban pedig az azelőtti évekhez képes sokkal alacsonyabb volt a balesetek száma, ám 2021-ben visszatértek a dolgok a „régi kerékvágásba”. 2021 és 2025 közt ez az érték viszont 74 re csökkent.

Sajnos nem mondható el javulás a halálos kimenetelű balesetekről, továbbra is ötből egy átjárós ütközés esetén életét vesztette egy ember, 2026-ban pedig -kisszámú minta mellett – egyelőre tovább romlik ez az arány.

Mit tesz még a MÁV a biztonságért?

2022 áprilisában elindították az „Érj haza biztonságban!” vasútbiztonsági kampányt, de ez abban az évben látszólag semmilyen eredményt nem hozott, hiszen az átjáróban történt balesetek száma tovább nőtt az azt megelőző évhez képest. Ám egy évvel később, 2023-ban már javulás volt megfigyelhető a balesetszámot tekintve, a MÁV pedig azóta is folytatja az edukáló kampányok sorát, hogy a sofőrök felelősségteljesebbek legyenek.

Kérdésünkre elmondták, hogy 2022 óta országosan több mint 40 helyszínen tettek ki figyelemfelkeltő óriásplakátokat, amelyek a vasúti átjárók veszélyeire hívják fel a közlekedők figyelmét. Weboldalukon baleseti helyszíni fotók, vasútbiztonsági információk és az általuk készített balesetmegelőzési edukatív filmek érhetők el. A fedélzeti monitorokon és vágányvégi kijelzőkön szintén rendszeresen jelennek meg figyelemfelhívó üzenetek.

Härtlein Károly, a BME Fizikai Intézet mesteroktatójának közreműködésével SÍN-TÉR címmel ismeretterjesztő filmeket készítettek az áramütések, az elsodrás, a fékút és az „azt hittem, még átérek…” témaköreit feldologzva. Az Oktatási Hivatallal együttműködve a filmek felkerültek a Nemzeti Köznevelési Portál médiatárába, és a tananyag részévé váltak.

Megelőzési céllal figyelmeztető táblák kihelyezését kezdték el budapesti és Pest vármegyei vasúti és HÉV átjárókban. Veszély esetén a táblán szereplő információk alapján a vasúttársasághoz illetve a HÉV-hez közvetlenül befutó telefonos bejelentéssel – a vasúti átjáró helyének pontos beazonosítása mellett – a MÁV azonnal hatékonyan intézkedni tud a baleset esetleges megelőzése érdekében. Eddig összesen 140 táblát tettek ki vasúti útátjárókban.

A vasúti átjárós balesetek csökkentéséért az aszfaltra festett figyelmeztető piktogramokkal hívják fel a figyelmet a közlekedés közbeni telefonálás és fülhallgató használatának veszélyeire. A felfestéseket Balaton-parti településeken 43 helyen, de Budapesten csak 4, Pest vármegyében pedig csak egy vasúti átjáróban végezték ezt el. Idén nyáron is a balatoni vasúti átjárók közelében, az Erzsébet táborokban és a Velencei-tó környékén hoznak létre balesetmegelőzési célú kitelepüléseket, ahol gyermekeket, családokat tanítanak a legfontosabb vasútbiztonsági szabályokra.

Sok helyen nincsen sorompó

Főleg vidéken jellemző, hogy csak andráskereszt vagy csak fénysorompó van egyes vasúti átjárókban, így nincs fizikai akadály, ami megállítaná a figyelmetlen autósokat. A MÁV hálózatán üzemelő biztosított útátjárók száma jelenleg több mint 2200, azt azonban nem árulták el, mennyi nem biztosított van.

A sorompóberendezések száma a tavalyi évben azonban csökkent, hiszen a GYSEV részére több vonalat is átadtak üzemeltetésre.

A rendőrség kamerával figyelne egyes vasúti átjárókat

Még 2025 nyarán jelentették be, hogy a MÁV a rendőrséggel közösen kiterjeszti a VÉDA kamerahálózatot a vasúti átjárókra is. A rendszert a MÁV-csoport és az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság közös akcióterve alapján telepítik. Akkor hat helyszínre terveztek, de egyelőre csak Siófok-Szabadifürdő megállóhelyen található vasúti átjáróban működik a rendőrség informatikai rendszerébe integrált kamera, és ez is csak tesztfelvételeket készít. A próbaüzem eredményeiről -bár szerettük volna – az ORFK nem adott ki számunkra információkat.

Mint ismeretes 2008 óta léteznek hazánkban nevezik az objektív felelőségen alapuló közigazgatási bírságok. A törvény alapján a gépjármű üzemben tartója felel azért, hogy:

a megengedett legnagyobb sebességre,

a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,

a járművel történő megállásra és várakozásra,

az autópálya leállósávjának igénybevételére,

a behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra,

a természet védelmére vonatkozó előírásokat

és a vasúti átjárón való áthaladásra,

a járművével betartsák. Vagyis hiteles felvétel alapján, a rendszámot felhasználva az üzembentartó felelősségre vonható.

A VÉDA (Közúti Intelligens Kamerahálózat) Magyarország 2016-ban élesített, országszerte telepített automatizált közlekedés-ellenőrző rendszere fix kapukból és mobil egységekből állnak, amelyek nemcsak sebességet mérnek, hanem rendszámot azonosítanak, és képesek figyelni a záróvonal átlépését, a biztonsági öv használatát, a buszsáv jogosulatlan igénybevételét és a tilos jelzésen áthajtás is. A vasúti átjárón való áthalására vonatkozó szabályok megszegéséért 50 000, illetve 100 000 forintos bírságot szabnak ki a fentiek nyomán, függően attól, mit is követett el a járművezető.

A bírságolás azonban aligha fogja elrettenteni azokat a türelmetlen és felelőtlen sofőröket, akiket az a gondolat sem tántorít el attól, hogy a vonat elé hatjsanak, hogy elgázolhatja őket egy több száz tonnás szerelvény. 2026-ban eddig 8 baleset történt vasúti átjárókban, ezekből hat halálos kimenetelű volt, ez pedig még az utóbbi évek halálozási arányát is meghaladja.