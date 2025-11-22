Megújult az elektromos Atto 2 is a konnektoros hibrid érkezésével. A villanyautó az új E-Platform 3.0 padlólemezre épül, mindkét akkumulátora LFP, azaz lítium vasfoszfát katódkémiájú. Az akkucellák a cell-to-body felépítéssel nem igényelnek a modulrendszerű akkukból ismert külön vázat, hanem közvetlenül az alvázba rögzíthetők, amivel több cella fér el ugyanakkora helyen és a modulrendszer átugrásával kevesebb az elektromos csatlakozó, ami csökkenti a hajtáslánc veszteségeit és a hibaforrások számát is. Cserébe nagy ütközés után nem lehet kisebb modulokat egyenként cserélni, egybe kuka az akkupakk.

Kétféle akkumérettel jön az elektromos Atto 2. Az egyik kapacitása 45,12, a nagyobbiké 68,4 kilowattóra. Az első kerekeket egyfokozatú áttétellel hajtó villanymotor teljesítménye a kis akkuval 176, a naggyal 204 lóerő.

Utóbbival azért találkozhattok ennyire villanyautókban, mert ez kW-ban kerek szám 150 kilowattal. A nyomaték 310 Nm. Az autó mindkét akkuval és motorral 7,9 mp alatt gyorsul 100-ra, a végsebesség 160 km/óra.

Ennél fontosabb a hatótávolság, ami 312 illetve 430 km a WLTP-ciklus szerinti méréssel. A BYD javított az akku villámtöltésén, az egyenáramú töltés maximuma 155 kilowatt, ami a szegmensen belül igazán jó érték. A Suzuki eVitara 90 kilowattot ígér, de inkább csak 60-70-et tud, a Stellantis autóiban 100 kW a maximum, a Renault 4 a kisebb akkuval 80, nagyobbal 100 kilowattos DC-töltést enged.

2026 első negyedévétől full hibrid is lesz az Atto 2-ből, külső töltésű akkumulátorral. A DM-i Seal U-ból és Seal 6-ból átvett technika ebben a kategóriában olyannyira ritka, hogy nem is tudunk más plug-in hibrid hajtásláncú autót mondani itthon. Az Alfa Tonale PHEV is eggyel nagyobb autó 4528 mm-es hosszával, a Toyota C-HR is kompakt crossover.

Konnektoros hibridként az Atto 2 DM-i 7,8 és 18 kilowattórás akkuval érhető el. A BYD itt is a hosszú és keskeny formájuk miatt blade (penge) nevű LFP-akkucellákat használja, amelyek nikkel- és kobaltmentesek.

Előbbivel 40, utóbbival 90 km a WLTP-hatótáv. 1,5 literes, 98 lóerős négyhengeres szívómotorja többnyire az akkut tölti és a hajtó villanymotor egyedül mozgatja a 166 vagy 212 lóerős rendszerteljesítményű autót.

A soros hibrid üzemmódról párhuzamos hibridbe is átválthat a hajtáslánc, amikor mindkét motor erejére szükség van és a benzinessel az akku is felölthető, ha csak elektromos hajtással bejárható zónán kell áthajtanunk.

Az akku töltöttségét az autó 25-70 százalék között képes tartani, a menüből beállíthatjuk a kívánt értéket. A PHEV-modell akkuja is működhet külső áramforrásként, 3,3 kilowattal terhelhető, egyszerre mehet róla a grillsütő, a kempinghűtő, a zenegép és a hangulatvilágítás.

Elektromos oldalról két villamos gép dolgozik a hajtásláncban. Az egyik a TZ220XYEkódjelű hajtómotor 197 lóerő lóerővel és 300 Nm nyomatékcsúccsal. Mindkét villamos gép hajtűtekercselésű, olajos hűtésük igen hatékony és a hajtó villanymotor fordulatszáma eléri percenként a 15 ezret. A másik villanymotor áramot termel.

Benzinesként egy fogazott lánccal vezérelt, ígéretesen szimpla felépítésű szívómotort választott a BYD, amelynél a jó hatásfok a lényeg, nem kellett erőnyerőt társítani az autó hajtását többnyire egyedül megoldó elektromos motorhoz.

98 lóerőt ad le az 1497 köbcentis gép 122 Nm nyomatékkal. Vezérlése kipufogóoldalon fix, a szívószelepek vezérlésének változtatásával megoldható, hogy Atkinson-ciklusban tudjon működni, amivel csökken a fogyasztása.

Sűrítése kiugróan magas, 15,5:1 arányú. Ez is hozzájárul a 43,04 százalékos hatásfokhoz, ami így elsőre világraszóló. Csakhogy ez a kínai CATARC norma szerinti mérés, amiről egy német motorfejlesztőtől megtudtam, hogy a vizsgálat közben nem kötelező betartani a Kínában is igen szigorú emissziós határértékeket.

Emiatt a motor a fogyasztás és a hatásfok szempontjából optimálisabb tartományban üzemeltethető a mérés során. Ne legyintsetek rá, hogy így könnyű, mert ez egy valóban magas hatásfokú benzines, csak ne dőljetek be azoknak, akik szerint a kínai autóipar lelépett mindenkit.

A 7,8 kilowattórás akkumulátorhoz 122 kW-os vagy 166 lóerős hajtásrendszer tartozik, a 18-as akkuval 156 kW vagy 212 lóerő a hajtásrendszer csúcsteljesítménye. A végsebesség mindkét modellben 180 km/óra, a 100-ra gyorsulás ideje 9,1 illetve 7,5 mp.

Olcsón gyártható, egyszerűen beszerelhető futómű jutott a hibrid Atto2-nek. Az elöl MacPherson, hátul csatolt hosszlengőkaros kerékfelfüggesztés ebben a kategóriában másutt is az alapértelmezett konstrukció. Az elektromosé fejlettebb, hátul is független többlengőkaros konstrukció.