A BYD Atto2 nem akarja titkolni, hogy villanyautó, domborítja annak minden érdekes tulajdonságát. Már a műszeregység teljesítménymérője egy erős utalás: százalék helyett kilowattot mutat, a számok pedig hipergyorsan pörögnek fel ahogy a „gázpedálra” lépünk. Ez kissé zavaró is lehet, mert így két háromjegyű szám van egymás mellett a műszeregységen, országúton haladva hirtelen nehéz eldönteni, hogy a 90 az most a sebesség, vagy a teljesítmény. Szerencsére természetesen ott van alatta mértékegység is, a gyorsításkor pedig azonnal kiderül melyik mit mutat, bár a 177 lóerős hajtáslánccal mindkét szám gyorsan változik.

A teljesítményleadást is hasonlóan szabályozták a kínai gyártónál. Míg egy európai, hasonló teljesítményű villanyautóban a régi világot idéző lineáris erőleadás az általános, itt azonnal jön egy komoly löket a nyomatékból. Városi tempónál könnyű az utasok ölébe borítani a kólát, vagy megcsikorgatni a gumikat elég a szokásosnál picivel nagyobb mozdulat a jobb bokával.

Ezt a hirtelenséget szokni kell, és nyilván lenyűgöző lehet azoknak, akik először ülnek villanyautóba. Ilyen jól megy: a hatás azonnali.

A motor tehát, és az erőleadás programja támogatja a dinamikát, a futómű viszont a puhább oldalról érkezett. Ez lassan inkább ritkaság, a legtöbb gyártó a feszes sportossága szavaz, az Atto2 viszont a régi idők krémesen hullámzó, inkább billegős hangulatát hozza. Nagyobb tempónál azért érződik, hogy lehetne kifinomultabb a hangolás, a puhaság ellenére azért eléggé megzörgetik a karosszériát a komolyabb úthibák, vagy a macskakő.

Földúton viszont nem vall szégyent, és lassú tempónál inkább a komfort domborodik ki, tehát városban, falvak között csorogva jönnek elő az előnyök. A hatásra rátesz még egy lapáttal a szintén „hobbiterepjárós” stílust hozó, magas oldalfalú, ballonos gumiabroncs.

215/60 R17 a tesztautóra került szett mérete. Nem néznek ki esetlenül, hisz a kerék kitölti a kerékjárati ívet, csak a gumi-felni arányból előbbire jutott nagyobb hangsúly. A fenti képen látható egy sötétebb folt a gumin. Az bizony a padka nyoma, ami 19 colnál már a felnit szántotta volna fel. Így viszont egy ártatlan horzsolás: több ballonos gumit az új autókra!

Nyilván ha 90 km/órával esünk be az Auchan-parkoló körforgalmába, akkor sírva adják fel a harcot, és a megdőlt bódé orral zúz le az ívről. Viszont miért tennénk ilyet? A megengedett tempónál a BYD Atto2 is kiszámítható, stabil, jól reagál a kormánymozdulatokra. Ha már kormány: tipikusan nyúlós, könnyű, szintetikus, amin a visszajelzéseket már a sávtartó rendszer adja javarészt. Tehát ha feszes, precízen irányítható kis méretű szabadidő-autót keresünk, ami élénk, és eleven nagyobb tempónál, akkor a BYD Atto2 nem a mi igényeinket szolgálja ki.

Autópályán a nagy tempót sem a megemelkedő fogyasztás, sem az elég közepesre sikerült zajszigetelés sem támogatja. Nem ez a fő terepe, ez a BYD is a városi használatot domborítja ki, ahová azonban bőven elég a teljesítmény, és a jó esetben 300 kilométert elérő hatótáv is több napos töltésmentes használatot ígér. A városi közlekedést nagyban segíti a valóban magas üléspozíció, ami jó rálátást ad a forgalomra, az üvegfelületek nagyok, a kilátás körkörösen jó, a 360 fokos panorámaképet adó kamera pedig parádés. Gyakorlatilag ez az egyik legjobb rendszer, nem csak a kategóriában.

A BYD egyedi megoldása, a forgatható központi kijelző itt nyer értelmet, ugyanis a helyzetétől függ a kamerarendszer elrendezése és képe is. A nézetek között gyorsan tudunk váltani, ráközelíthetünk mindkét oldali kerékre, ami aranyat ér, ha szűk helyen, padkák között manőverezünk. A megjelenített kép nagy felbontású, színhű, éles, jól látszanak rajta a részletek. A segédvonalak pontosan mutatják merre tart az autó, és még centiméterben is kiírja mennyire van közel az adott akadály.

Kis helyen megfordulhatunk vele, nem vészesek a túlnyúlásai, de azért a nagyobb akadályoknál nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy hasmagassága ugyan magasabb a hagyományos személyautókénál, de nem terepjáró: 16,5 centiméter. Jól használható az egypedálos vezetési funkció (amikor gázelvételre intenzíven lassít a villanymotor), lineárisan, kiszámíthatóan lassít az Atto 2, és az üzemi fékek is hasonlóan magabiztosan teszik a dolgukat.

Ahol kicsit megbicsaklik a menet közben mutatott magabiztosság, az a vezetőt figyelő biztonsági rendszerek világa. A figyelmeztető hangok idegfeszítően harsányak, és a fáradtságok, a vezető figyelmét ellenőrző rendszerek gyakran fals, felesleges felszólításokkal bombáztak vezetés közben. Az adaptív tempomat is hasonló teljesítmény mutatott, teljesen ,megegyező helyzetekben eltérően reagált, néhol erősebb, néha pedig gyengébben fékezve.

Vezetési üzemmódok is akadnak: Eco, Normal, Sport és Snow üzemmód közül választhatunk. Ezek között őszintén maximum leheletnyi differenciát fedeztem fel, a gumit ugyanúgy megnyikkantotta az Atto 2, talán Sport módban lehetett érzékelni a kormány nagyobb ellenállását, de komoly karakterváltást nem hozott a kapcsolgatás. Lehet, hogy Eco módban némileg csökken a fogyasztás, de normál üzemben sem volt egy „amperzabáló” az Atto 2.

A vegyes használat 14-15 kWh/100 kilométer körüli értéket hozott, és a valós 120-130 km/órás autópályatempónál is épp belekarcolt a 20 kWh/100 kilométeres átlagos értékbe. Ez jól mutatja, hogy tényleg városi használatra, illetve napi 100-150 kilométeres távokra tökéletes az Atto 2, autópályán a 200 kilométeres hatótáv lehet reális érték, ha tempósan haladunk.