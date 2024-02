Ha zsebedben a jeladó, a sötét olíva metálszínű tesztautó kedvesen köszönt lámpaszemeit csóválva, amikor a közelébe érsz. A felárért a távfényt nagyon pontosan elosztó, LED-mátrix főfényszórós ID.3-hoz csomagban rendelhető a lámpákat összekötő megvilágított díszléc, ami jól néz ki sötétben.

4264 milliméteres hosszával a tesztelt Volkswagen ID.3 igazán kompakt autó, pazarlásmentes, mint a Golf. Szélessége 1809, magassága 1564 milliméter. Ehhez a hosszhoz szokatlanul nagy a 2770 milliméteres tengelytáv, ami a rövid túlnyúlásokkal meghatározza az autó arányait, de nem teszi sikktelenné.

Lesminkelték a tervezők a renoválással a buborékokat a lökhárítóról, módosult az első légbeömlő formája, megjelent a légfüggöny függőleges rése a lökhárító szélén és eltűnt a szélvédő előtt körbefutó fekete műanyag idom, amivel picit áramvonalasabbá válhatott a Volkswagen ID.3.

Hátul talán a lámpák mintája változhatott, a lökhárító azonos. Az elődről is van két kép a galériában, azon egyszerűbb áttekinteni a változásokat.

Most 0,263 az alaktényező, ami egy ötajtós kompakt autótól jó érték, de belső égésű motorral is van jobb, pedig ott a fokozott hűtésigény sokat ront az alaktényezőn. A légellenálláson picit mérsékelhet a motorházfedél és az A-oszlop találkozásának módosítása is.

Zárt, áramvonalas felniket kap az autó, alapáron 19-est, az itt látható 20-as feláras. A keréktárcsák Sanya nevét nem a férfinév ihlette, Sanya egy kínai város. A Volkswagennél a felnik településekről kapják a nevüket, Budapest is volt közöttük.