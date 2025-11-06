Ez a Suzuki legtöbbe kerülő autója az Across után, ami látszik az utastér igényességén. A műszerfali anyagok átlagosak, a zongoralakkos, többnyire gyorsan összekarcolódó felületből több van a kelleténél, de a belső tér tulajdonképpen gusztusos, átgondolt és a 12 színben választható hangulatvilágítás is jelzi az igyekezetet. A fekete műszerfali alapszínnel kevésbé barátságos az utastér, mint a barnával.

Elöl mély tálcába is rámolhatunk a sík, alacsony padlónak köszönhetően Öblös a könyöklő alatti rakodóhely is. Az ülőlap kicsit elöl is rövid, a szövetkárpitozás barátságos anyagú.

20 fotó

Idejétmúlt a középső kijelzőn a menü grafikája, ám ennél sokkal kínosabb a hátsó és az oldalsó parkolókamerák alacsony felbontású, kásás képe. A másik baj a lassú reakcióidő, amit az Urban Cruiserben is tapasztaltam. Az érintőképernyő komikusan lassan válaszol, mintha egy 386 DX40 küzdene mögötte boldogult ifjúkoromból.

Ez itt sem jobb, az óracsoport tartalmának váltása is késve történik meg, ami elbizonytalanítja az embert, hogy a rendszer vajon érzékelte-e a lapozást. Ezt gyorsan korrigálni kéne, mert nagyon nem itt tart az iparág.

Egyszerűen párosítható az okostelefon az autóval, vezeték nélkül is működik az Android Auto és az Apple CarPlay okostelefon-integráció. A Suzuki Connect alkalmazáson tervezett útvonal a telefonodról elküldhető az autónak, így nem kell a kocsi képernyőjén vesződni a navigációs útvonal megadásával.

Józan döntéssel a Suzuki USB-A-s és C-s töltőcsatlakozót is ad az azutóhoz, elöl- és hátul is van mindkettőből egy-egy, ezt a négy töltési lehetőséget kiegészíti a csúcsmodellben a vezeték nélküli töltőtálca illetve egy 12 voltos aljzat elöl.

Nagyrészt analóg módon szabályozhatjuk a klimatizálást a középkonzoli billentyűkkel, az ülésfűtésért kell a menübe belépni. A hőszivattyú alapfelszerelés. Igen praktikus a sok valódi nyomógomb és a hangerő forgatható szabályozója, ami régebben magától értetődő volt, de sok modern autóból kispórolják.

De a legjobb az utastérben a hátsó ülés. Hosszirányban állítható az üléspad, gyorsan változtathatunk a csomagtartó és a hátsó lábtér arányain. A lábhely hátratolt üléssel nagyon kényelmes, ahogy az ülés is jó, mert a padló nem annyira magas, hogy emiatt felhúzott lábbal ülnénk, normális combalátámasztás nélkül. A hátsó fejtér viszont a napfénytetős verzióban kevés a napfénytető tokozása miatt.

Új a Suzukinál a 40:20:40 arányban osztott háttámla. Ideje volt átvenni másoktól, mert így a kényelmes középső könyöklőn kívül méretes nyílást is kapunk az utastérbe átlógó hosszú tárgyak, kapa, sífelszerelés, szegőléc, bármi egyéb szállításához.

A hab a tortán a háttámla-állítása. Ha jól számoltam a kattanásokat, 11 állásban rögzíthető a hátsó üléstámla.

Van köztük ejtőzősen ferde és a függőlegeshez közeli is, mert az elektromos Vitara is megadja azt a figyelmességet a háttámla szögének állításával, amit az S-Crossban is szeretünk. Ezen múlhat, hogy befér-e a szett téli gumi, a komód vagy más, amit épp el kell vinni.

4,3 méteres autótól csalódást kelt a csomagtér mérete. A 238-310 literes adat nem azt igazolja, hogy az önálló villanyautós padlólemezre épített autóban mennyire jó volna a helykihasználás. Ebben a méretben a benzines S-Cross csomagtartója 430 literes, a Kia EV3-é 460. Lehajtott üléssel 1052 literes a tér, ami közel 200 literrel kisebb az EV3 1250 literes gyári adatánál