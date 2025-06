Aligha csak hangulati elemként volt felmatricázva az autó oldalára a Prototype kifejezés, ez még nem a sorozatgyártású Urban Cruiser volt, nem azokkal az autókkal találkoztunk, amelyek fél év múlva itthon is elérhetők lesznek. Az első benyomásaink alapján a Toyota Urban Cruiser elektromos autóként átlagos technikát kínál, átlagon felül utastéri kvalitásokkal. A konkurencia már most is népes, de vonzó árral megtámogatva a Toyota nimbusza az Urban Cruisert is olyan sikeressé teheti, mint a saját kategóriájában az eladási rangsor negyedik helyén tartó BZ4X-et.

Mellette ‒ Ellene Állítható hátsó üléspad

Tágas belső tér

Alapáron hőszivattyú

Van akku-előkészítés a menüben villámtöltéshez

Kis fordulókör

Praktikus kezelőszervek

Sokféle vezetőtámogató rendszer

10 évre/egymillió km-ig megnyújtható akkugarancia Lassan reagáló kijelző (a sorozatgyártásig javulhat)

Olcsó hatású tetőkárpit

Lassú DC-töltés

Határozott gördülési zaj

306-310 literes csomagtér