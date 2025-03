A Suzuki Vitara volt a legnépszerűbb személyautó 2024-ben Magyarországon, 6883 eladott autóval végzett az élen, minimálisan megelőzve márkatársát, az S-Crosst. Eddig csak belső égésű motorral készült a Vitara, de 2025-ben – összhangban az európai elvárásokkal – megérkezik az elektromos változata.

Bár nevében kötődik a Vitarához, az e Vitara önálló modell, amelyet a Toyotával közösen fejlesztettek és gyártanak Indiában. Nem nyugdíjazza az Esztergomban készülő mild és full hibrid modellt a Suzuki, az mindaddig párhuzamosan piacon marad az elektromossal, amíg van rá kereslet.

Külső

Hig-tech és kaland: ezek a szavak, gondolatok voltak meghatározók a tervezők számára, amikor a Suzuki első villanyautóját megtervezték. Az eredmény pedig innovatív megjelenés, erőteljes stílus – hangzott el az új Suzuki e Vitara bemutatóján, Balatonfüreden.

Megérkezett Magyarországra a legújabb Suzuki 1 /21 Fotó megosztása: 2 /21 Fotó megosztása: 3 /21 Fotó megosztása: 5 /21 Fotó megosztása: 6 /21 Fotó megosztása: 7 /21 Fotó megosztása: 9 /21 Fotó megosztása: 10 /21 Fotó megosztása: 11 /21 Fotó megosztása: 13 /21 Fotó megosztása: 14 /21 Fotó megosztása: 15 /21 Fotó megosztása: 17 /21 Fotó megosztása: 18 /21 Fotó megosztása: 19 /21 Fotó megosztása: 21 /21 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az előadáson hangsúlyozták, az újdonság alapvető jellemzője, hogy autószerű maradt, ugyanakkor fontos, hogy továbbra is egyértelműen szabadidő-autó. Különösen látványosak a lámpái, amelyek elöl és hátul hasonló hármas grafika szerinti tagolással világítanak.

Élőben nyúlánknak hat az autó, magasan futó viszonylag lapos karosszériával, amelyen keskeny üvegfelületek futnak körbe. Különösen igaz ez a hátsó ablaknál, ahol a légellenállás csökkentése miatt felkerült spoilerek még jobban szűkítik a kilátást.

A maszkulin formák mellett a szabadidőautó-jelleget az autón körbefutó fényezetlen fekete elemek erősítik. Ezekből a lökhárítók mellett az ajtókra és a sárvédőívekre is jutott.

Fehér, fekete, piros, szürke, kék színekben készül majd az e Vitara, egyes változatok kéttónusú kivitelben is választhatók, ahol a tető más színt kap. Alacsonyabb felszereltségnél 18, magasabb felszereltségnél 19 colos kerekek kerülnek az autóra, utóbbiakon 225/50 R19 gumik feszülnek. A felnikre kis elemeket szerelnek, amelyek aerodinamikai szerepet kaptak.

Méretében nagyon más az elektromos modell, hiszen 4275 milliméter hosszú, így kilenc centivel hosszabb, mint a belső égésű változat (4185). Ugyanakkor 2,5 centivel szélesebb az e Vitara (1800 vs. 1775 mm), illetve 3,5 centivel magasabb (1600 vs. 1635 mm). Az utasok szempontjából a legfontosabb, hogy a hagyományos hajtású modell tengelytávolsága 2500 mm, míg az elektromosé húsz centivel nagyobb, azaz 2700 mm.

Nem változott az autó hasmagassága, az most is 18 centiméter, ami kifejezetten jól jön terepen.

Belső

Az utastér kialakítása is szembemegy az eddigi hagyományokkal, ugyanis az utastér színes a korábbi klasszikus sötét tónus helyett. Nemcsak a kárpitok, műanyagok színe meghatározó, de 12 különféle színű, hangulatú háttérvilágítást is be lehet állítani. A magasan felszerelt modellekbe a szövetkárpitok helyett bőrborítás kerül.

Megfelelően a mai trendeknek, két képernyő uralja a műszerfalat. Egyetlen panel alá került a vezető előtti és a középen látható kijelző. 10,25 colos műszeregység, amelyen három beállítás közül lehet változtatni, de ezen túlmenően is személyre szabható, hogy mit is lássunk. A Suzuki Connect applikáció segítségével az ügyfelek kedvenc képeiket is beállíthatják a műszerfal háttérképének.

Megérkezett Magyarországra a legújabb Suzuki 1 /17 Fotó megosztása: 2 /17 Fotó megosztása: 3 /17 Fotó megosztása: 5 /17 Fotó megosztása: 6 /17 Fotó megosztása: 7 /17 Fotó megosztása: 9 /17 Fotó megosztása: 10 /17 Fotó megosztása: 11 /17 Fotó megosztása: 13 /17 Fotó megosztása: 14 /17 Fotó megosztása: 15 /17 Fotó megosztása: 17 /17 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

10,1 colos központi kijelző, amelynek szintén háromféle megjelenítése áll rendelkezésre. Ezen kezelhetők a vezetőtámogató rendszerek, légkondicionáló, de itt kaphatjuk meg a hajtásról, az áramellátásról, a töltésről, rekuperációról az információkat. Mint megtudtuk, az Android Auto és Apple Carplay is vezeték nélküli csatlakozással működik. Parkolásnál jöhet jól a négy kamera képét egységesítő 360 fokos kamerakép.

A jobban felszerelt modellek 9 hangszórós Infinity hangrendszert kapnak, erősítővel és mélynyomóval.

Alul-felül lapított kormány kerül az autóba, amely alapvetően kétküllős. A téli csomag részeként fűtés is rendelhető a kormányhoz, amely újdonság a Suzuki kínálatában. Használat szempontjából jó hír, a kormányra hagyományos gombok kerültek.

Szintén újdonság, hogy három fokozatban állítható ülésfűtés kerülhet a modellbe, a vezetőülés 10 irányban elektromosan állítható. Alapvetően szabadidő-autós a vezetőülés, azaz kényelmes beszállni, illetve nem engedhető sportosan mélyre. Ugyanakkor a kormány tág határok között állítható, jól kihúzható.

A hátsó ülések kényelmét javítja, hogy a padló teljesen sík, míg a praktikumot javítja, hogy az ülés sínen csúsztatható, illetve 1/3:2/3 arányban ledönthető. Magamra beállított vezetőülés mögött (178 cm) nagyon kényelmesen elfértem, legalább 15 centi volt a térdem előtt. Ha a hátsó ülést maximálisan előretoltam, akkor az ülőlap beleért az első ülés háttámlájába.

Technika

Egy- és kétmotoros kivitelben is elérhető lesz a Suzuki e Vitara, ennek megfelelően első- és összkerékhajtással is készül majd. Kétféle akkumulátorral, 49 és 61 kWh órás lítium-vas-foszfát telepekkel gyártják Indiában. A kisebb aksi csak elsőkerék-hajtással választható, míg a nagyobb telep a 4×4-es kivitelbe is kerülhet.

Kis aksival 106 kW (144 LE) a villanymotor teljesítménye, nagy aksival 128 kW (174 LE), míg a dupla motoros kombinált teljesítménye 135 kW (184 LE). A maximális nyomaték 189, 189, illetve 300 Nm.

Három fázisról 11 KW-tal tölthető az autó, amellyel a kisebb akkumulátor 4,5, a nagyobb 5,5 óra alatt tölthető fel 10-ről 100%-ra. A DC töltés mértékét még nem adta meg a Suzuki, csupán annyit, hogy a nagyobb aksi 10-ről 80 százalékra 45 perc alatt tölthető fel.

Hivatalos közlés szerint a Suzuki e Vitara hatótávolsága 350-430 kilométer a WLTP-szabvány szerint. Ez azonban előzetes adat, hiszen a modell európai típusbizonyítványa még nincs meg.

Villanyautóként jóval nehezebb a Vitara, mint a hagyományos változatok. A kisebb akkumulátorral és elsőkerék-hajtással 1702 kilogrammos, míg a csúcsmodell 1899 kilót nyom.

Többféle menetmód választható. Auto módban a vezérlés a kerekek tapadása, a forgalmi helyzeteknek megfelelően szabályozza az első és a hátsó kerekekre jutó nyomatékot. A modellben szerepel egy trail mód, amely a fékeket használva szimulál önzáró differenciálművet, ezzel fokozva az autó „kiszabadulóképességét”.

Háromféle rekuperáció állítható be vezetés során, várhatón egypedálos módon is vezethető majd az autó, azaz a gázpedál felengedésével a legnagyobb visszatáplálás mellett megállni is képes. Választható egy havas mód is, amely csökkenti a kerekekre jutó nyomatékot, így javítva a kerekek tapadását. Továbbra is hangsúlyos a modell ajánlatai között a terepképesség, így hegymenet-szabályozó és lejtmenetvezérlő is kerül a modellbe.

A magyar Suzuki szakemberei között már vannak olyanok, akik vezették a prototípusokat. Ők azt mondták a kérdésünkre, hogy agilisan viselkedik az autó, nagyon jól fordul. A hivatalos adat szerint 5,2 méteres a fordulási sugara.

Költségek

Az autó árát egyelőre nem kommunikálta a gyártó, ugyanakkor a helyszínen elhangzottak szerint a Suzuki a top 3-ban akar lenni szegmensében a villanyautók között a Vitarával, ehhez pedig versenyképes ár kell. A legnagyobb ellenlábasai ebben az összevetésben az Opel Frontera és a BYD Atto 2 lehet. A saját értékelésünk szerint jelen piaci helyzetben valahol 11, 5 millió forintos indulóárat tudnánk elképzelni az autónak.