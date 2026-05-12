Egy generációval újabb, és papíron nagyságrendekkel erősebb – elméletben neki áll a zászló, azonban egy igencsak egyszerű összehasonlítás más képet mutat.

A BMW M3 Touring ellen ezúttal az új BMW M5 Touring állt ki, amely a legmodernebb, konnektorról tölthető sportos hibridek ligáját erősíti.

Utóbbinak egy V8-as blokk dörömböl az orrában, így a rendszerteljesítménye tekintélyes 727 lóerő. Tehát elvileg 180 lóerővel erősebb az M3-nál, ráadásul a villanymotor brutális azonnali nyomatéka letaglózó kilövést kellene garantáljon. Ennek sima győzelemnek kellene lennie, nem igaz?

A Carwow friss összehasonlításából kiderül, hogy nagyon nem. Még véletlenül sem.

A BMW M3 Touring 550 állandó, hibrid trükkök nélküli lóerőt kínál, viszont nagyjából 1850 kilogrammos tömeg mellett.

Az új M5 Touring gyakorlatilag csak a tömege miatt mindent elveszít, kivéve a félmérföldes repülőrajtos gyorsulást, ahol a nagy tempónál azért kidomborodik a jóval magasabb csúcsteljesítmény – de a különbség ott is elenyésző. Egyébként? Vereség vereség hátán. A legkijózanítóbb pofont a lassulásnál kapja: egy 2,5 tonnás tankert megállítani bizony nem gyerekjáték.

És mindehhez tegyük hozzá, hogy a teszt alatt az M5 teljesen feltöltött akkumulátorral, maximális kondiban állt rajthoz, tehát megvolt a 727 lóerő.