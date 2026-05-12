Az adatok alapján a nyári hónapokban ugyan enyhe, 1-2 százalékos emelkedés látható a gépjárműkár-bejelentések számában, de így is összességében mintegy hétezer esetben jelentkeznek a károsultak csak a Groupama Biztosítónál ebben az évszakban. A bejelentések döntő többsége törés- és üvegkárra vonatkozik. A gépjárműtörések a károk több mint felét teszik ki, az üvegtörések – mint külön kategória – aránya 45 százalék körül alakul évek óta.

A nyári időszakban jellemzőek a klimatikus kárbejelentések is, elsősorban jégveréshez vagy viharhoz kapcsolódóan. Ezek a károk sok esetben parkolás közben érik a járműveket, ezért a szezon előtt nemcsak az autó műszaki állapotát ajánlott átnézetni, hanem célszerű végiggondolni azt is, tipikusan hol parkolunk nyaraláskor, mennyire védtelen helyen hagyjuk az autót, figyeljük-e az időjárási riasztásokat, és tisztában vagyunk-e azzal, milyen biztosítási védelem áll rendelkezésre, ha mégis baj történik.

A biztosító adatai szerint a cascós ügyfelek körében nyáron továbbra is a jégverés a leggyakoribb elemi kár – volt rá példa, hogy egy használtautó-telephelyen több száz autót vert el a jég. Ugyanakkor nem árt szem előtt tartani, hogy egy-egy hevesebb vihar során a leszakadó faágak vagy kicsavarodó fák is totálkárosra tudják törni a járművet, de akár a szél által felkapott kerti bútor is okozhat jelentős sérülést az udvaron álló autóban.

A jégeső az egyik legkiszámíthatatlanabb időjárási jelenség – mégis van néhány egyszerű lépés, amit megtehetünk a kár megelőzése érdekében. A legjobb döntés mindig a fedett parkoló keresése. Ha ez nem megoldható, érdemes jégkár elleni ponyvát használni.

Aki rendszeresen utcán parkol, annak különösen megéri befektetni egy ilyen autóponyvába: a megfelelő méretű, jól rögzíthető és az autó oldalát is védő takarók érdemben csökkenthetik a jégverés károsító hatását. Az autóvédő ernyő egy kevésbé ismert megoldás, amely tapadókoronggal rögzíthető az autó tetejére és távirányítóval működtethető.

A jégkárokat már csak azért is ajánlott megelőzni, mert javításuk speciális felszerelést és szakértelmet igényel – egy nagyobb vihar után, amikor egyszerre több száz autó sérül meg, a szervizek kapacitása gyorsan telítődik, és a várakozási idő akár hónapokra is megnyúlhat.

5+1 tipp, hogy nyugodtabban induljon a nyári autós szezon 1. Nézessük át az autót indulás előtt!

A hosszabb utak előtt érdemes ellenőrizni a gumikat, a folyadékszinteket, az ablaktörlőt, a világítást, a klímát és a szélvédő esetleges sérüléseit. 2. Parkoljunk tudatosabban!

Nyáron gyakrabban marad az autó hosszabb időre strandok, apartmanok vagy zsúfolt helyszínek közelében. Lehetőség szerint kerüljük a fához, épülethez vagy könnyen mozduló tárgyakhoz közeli helyeket. 3. Készüljünk fel a jégverésre!

Ha nincs fedett parkoló, jól jöhet egy megfelelő méretű, stabilan rögzíthető jégkár elleni autóponyva, amely nemcsak a tetőt, hanem üvegfelületeket is védi. 4. Kapcsoljuk be az időjárási riasztást a telefonon!

Az időjárás-előrejelző alkalmazások automatikus figyelmeztetése segíthet abban, hogy időben felkészüljünk egy közelgő zivatarra vagy jégesőre. 5. Ne hajtsunk bele vakon a vízátfolyásokba, felgyülemlett víztömegbe!

Attól, hogy más autó átment rajta, a saját autónkkal még nem biztos, hogy biztonságos. Egy rossz döntés komoly motorkárt is okozhat. +1 Nézzük át a biztosításunkat is!

A nyári szezon előtt érdemes tisztázni, mire terjed ki a biztosítás, és mire nem. A jégeső okozta károkat például a kötelező biztosítás nem fedezi.

Bizonyos problémák akár egy helyzet rossz felméréséből is adódhatnak. Felhőszakadás után például az úton összegyűlő víz nemcsak a közlekedést nehezíti, hanem akár milliós motorkárt is okozhat, ha alacsonyabb hasmagasságú autóval hajtunk át egy vízátfolyáson, mély tócsán.

A hőmérséklet ingadozása és az erős napsugárzás sem veszélytelen, hatására a szélvédősérülések könnyebben tovább repedhetnek, a fényezés és a tömítések pedig fokozatosan károsodhatnak – hosszabb távon jelentős értékcsökkenést okozva. Érdemes ezért a kisebb hibákat időben javíttatni és rendszeresen ellenőrizni az autó állapotát.

Nyáron meleg is van, nem árt, ha erre is figyelsz!