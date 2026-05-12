Ma már nem lepődünk meg azon, ha Dubajban Bugattit, Lamborghinit vagy McLarent öltöztetnek rendőrségi ruhába. Ezek az autók többnyire inkább mozgó kirakatok: turistamágnesek, PR-eszközök, látványos fotótémák. A nyolcvanas évek Miamijában (USA) azonban egészen más okból került Porsche 911 a rendőrséghez. Nem azért, mert jól mutatott az Instagramon – az még nem is létezett –, hanem mert a város utcáin akkoriban olyan pénzek és olyan autók forogtak, amelyekből bőven jutott a bűnügyi lefoglalások közé is.

A hírhedt miami drogháborús korszak

A hetvenes évek végén és a nyolcvanas években Dél-Florida az Egyesült Államok egyik legfontosabb kokainelosztó központjává vált, a város neve pedig összeforrt a „cocaine cowboys” időszakkal. A hatalmas illegális bevételekből luxusautók, villák, hajók és egyéb státuszszimbólumok lettek, a hatóságok pedig egyre gyakrabban foglaltak le nagy értékű járműveket a bűnözőktől.

Ezek közül az egyik lefoglalt autó egy Porsche 911 volt, amelyet a miami rendőrség nem egyszerűen elárverezett vagy raktárba tett, hanem rendőrségi szolgálatra alakított át. Kapott egyenruhát, megkülönböztető jelzést, és nem pusztán dekorációnak használták: a beszámolók szerint elfogóautóként vezették be.

Mai szemmel egy Porsche 911-es rendőrautó szinte menő túlzásnak tűnik, de a nyolcvanas években ez nem volt kényelmes, praktikus vagy különösebben ésszerű választás. A klasszikus, farmotoros 911-es szűk volt, hangos, kemény, és rendőrségi szempontból nagyjából mindenben rosszabb, mint egy tágas amerikai szedán – kivéve abban, ami elfogóautónál nagyon is számít: gyors volt, fordulékony, és tekintélyt parancsoló.

A korszak 911-esei közül az SC (Super Carrera) és a Carrera 3.2 is ebbe a világba tartozott.

A nyolcvanas évek eleji 911 SC háromliteres, léghűtéses hathengeres boxermotorja az amerikai piacon 180 lóerő körül teljesített, míg az 1984 és 1989 között gyártott Carrera 3.2 Észak-Amerikában 207 lóerővel, később 217 lóerő körüli teljesítménnyel futott. Ez ma már nem hangzik soknak, de a könnyű karosszériával, hátsókerék-hajtással és a 911-es jellegzetes agilitásával akkoriban komoly fegyvertény volt a bűnözőkkel szemben.

Kevés látványosabb pofon létezik annál, mint amikor egy lefoglalt sportkocsi már nem a menekülést, hanem az üldözést szolgálja.

A sztori azért is érdekes, mert Miami később sem szakadt el teljesen a látványos rendőrautóktól. 2024-ben a Miami Beach-i rendőrség egy Rolls-Royce Ghostot mutatott be, de az már egészen más történet volt: a luxusautót a Braman Motors adta kölcsön, és elsősorban toborzási célokra használták, nem klasszikus járőrautóként. A rendőrség szerint az autó nem került az adófizetői forintokba, de így is komoly vitát váltott ki, mert sokan nehezen tudták összeegyeztetni a rendőrségi munkát egy méregdrága Rolls-Royce látványával.

