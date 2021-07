Ebben az esetben elég nagy jelentősége van a vezethetőségnek. Miután a Ghost alapvetően a használós autó szerepét tölti be a tulajdonosoknál, kicsit rá is gyúrtak erre a kérdésre. Hogyan lehet valami jól vezethető, ha alapvetően nem az a fontos a márkánál? Úgy, hogy még mindig nem az a fontos, de egy hangyányit közelebb húzták az élményt az autószerűséghez, még mindig inkább hajó a Ghost, de ott van benne egy olyan közvetlenség, amitől már érezzük, hol is járunk vele az úton.

Kormányzásában kár is visszajelzést keresni, viszont a legkisebb mozdulatra is gyönyörűen reagál a Ghost bálnateste. Azonnal érezni a mozdulását, amit leginkább a futóműnek is köszönhetünk. Itt jön ki igazán a méretbeli különbség a Phantomhoz képest. Egész jó magasságban ülünk, tempósabb kanyarban sem akar leborulni az útról, és egyáltalán nem is érezni benne ennyire aggasztó jellemzőket.

Érzésre végre nagyon merevre sikerült a karosszériája, ekkora tengelytávval ilyen merevséget csinálni a csodával határos. Egy tömbként mozog, ha odafigyelünk, érezni a hátsó kerekek pontos helyét is abban a zselészerű, zsíros érzetű világban, amiben közlekedünk. Minden távol van, minden zavarba ejtően tompa, minden ilyesminek semmi lényege nincs egy ilyen autóban, mégis ott van valahol nagyon messze, eldugva, de már sokkal közelebb, mint eddig bármelyik Rollsnál.

Szinte semmit nem hallani a motorból, pedig az autóipar egyik legnagyobbja dolgozik az óriási géptető alatt. Kiforgatva megérkezik egy kevés hang az utastérbe, de épp csak egy kis motorzajnak tűnik, semmi többnek, csak hogy jól essen, ha akarjuk. De annyira kevésszer akarjuk, hogy meg is feledkezünk róla. Meg a nagy gyorsításokról, az élesen vett kanyarokról, a tolakodásról, a nagy sebességű haladásról, ezekre mind semmi szükségünk nem lesz.

Csak arra, hogy lenyugodjunk, élvezzük, hogy semmihez nem kell, hogy közünk legyen, ami a külvilágban történik. Csak szól a kedvenc chillválogatásunk a különböző gyártók legjobb hangszóróiból összeválogatott egyedi hifiből, nagyokat szippantunk a legjobb minőségű bőr illatából, és nem foglalkozunk azzal, hogy mindenki minket néz. A hangszigetelés tökéletes, nincsenek mechanikai zajok, szélzaj, zörgés, cicergés, vagy egy rossz röccenés valamelyik gombtól. Kínosan szépnek tűnik az élet egy Ghostban ülve.