A Halálos iramban-univerzumban régóta tudjuk, hogy a gravitáció, a fizika és a családi kötelékek egészen sajátos szabályok szerint működnek. Most úgy tűnik, a franchise befejezése is ilyen lesz: miközben a fő mozisorozat elvileg a végéhez közeledik, Vin Diesel már arról beszél, hogy a Fast & Furious nem eltűnik, csak átvált sorozatformátumba.

Diesel az NBCUniversal New York-i, Radio City Music Hallban tartott prezentációján jelentette be, hogy a Peacock négy új sorozatot indítana a Fast & Furious világából. A színész Jimmy Fallon oldalán állt színpadra, és arról beszélt, hogy a rajongók már hosszú ideje szeretnék jobban megismerni a régi karaktereket és a hozzájuk kapcsolódó történeteket. A Reuters beszámolója szerint Diesel konkrétan négy eredeti tévésorozat fejlesztéséről beszélt.

4 fotó

A történetben azonban van egy kisebb, de annál fontosabb “fékhiba”: a stúdiós ennél jóval visszafogottabban fogalmaz.

A Variety szerint hivatalosan egy Halálos iramban-sorozat van biztosan fejlesztés alatt a Peacocknál, a többi projekt legfeljebb különböző előkészítési fázisban lehet a Universalnál.

Vagyis Diesel négyet mondott, a háttérből érkező információk alapján viszont jelenleg egy az, amit tényleg komolyan lehet venni.

A már biztosabbnak tűnő sorozatról egyelőre nem árultak el cselekményrészleteket, de a stáb alapján nem teljesen mellékprojektnek szánják. Producerként Vin Diesel is érintett, a pilot írásán és a showrunneri feladatokon Mike Daniels és Wolfe Coleman (Piszkos zsaruk) dolgozik.

A tévés irány egyébként nem lenne teljesen idegen a franchise-tól. A Netflixen már futott animációs sorozat Fast & Furious: Spy Racers címmel, amely 2019 és 2021 között hat évadot kapott. Az viszont más kérdés, hogy egy élőszereplős, Peacockra készülő Halálos iramban mennyire tudná visszahozni azt, amit a nézők a mozifilmektől várnak.

A döntés üzletileg érthető

A 2001-ben indult Halálos iramban a Universal egyik legfontosabb filmszériájává nőtte ki magát, a franchise világszinten több mint 7 milliárd dolláros (2,12 billió forint) bevételnél jár. A következő, elvileg lezáró mozifilm Fast Forever címen érkezhet, jelenlegi tervek szerint 2028 márciusában.