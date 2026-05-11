Lángoló tartálykocsi haladt végig az északkelet-szíriai Hasakah központján, miután a jármű egy benzinkútnál kigyulladt. A Reuters által közzétett felvételen látszik, ahogy a lángokban borult vontatmány égő üzemanyagcsíkot hagy maga után.

A baleset április 16-án történt, a szíriai állami hírügynökség, a SANA beszámolója szerint a tartálykocsi éppen lefejtés közben kapott lángra egy benzinkútnál, a város központi buszgarázsával szemben.

A sofőr ezután megpróbálta elvinni a már égő járművet a tűzoltóság irányába, hogy megfékezzék a tüzet, de a lángok közben több környező járműre is átterjedtek.

A tűzben heten sérültek meg, a SANA szerint mindannyian könnyebb sérülésekkel kerültek kórházba, később stabil állapotban távozhattak. A kár így is jelentős: 11 személyautó és egy busz semmisült meg a tűzben.

A helyszín különösen forgalmas pontja Hasakah városának, ezért a lángoló tartálykocsi rövid idő alatt komoly káoszt okozott. A tűzoltók végül megfékezték a tüzet, így az nem terjedt tovább. A hatóságok vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, pontosan mi okozta a tartálykocsi kigyulladását a lefejtés közben.

A felvételek alapján kevésen múlt, hogy nem történt sokkal nagyobb tragédia: egy üzemanyaggal teli, égő tartálykocsi a sűrű városi forgalomban már önmagában is életveszélyes helyzet.