Az eset vasárnap történt Balatonőszöd közelében, Budapest felé. A sofőr állítólag egy autóban felbukkanó póktól megijedve félrerántotta a kormányt. A kocsi felborult és porig égett, egy 11 éves lány pedig kulcscsonttörés szenvedett – számolt be a drámai esetről az RTL Híradó.

“Az M7 autópályán utazó család szerencsére időben kimenekülniük a kocsiból” – írta az alábbi felvételhez a Rendészeti Államtitkárság.

Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: „Az autóban utazó családnak sikerült időben kiszállnia a gépkocsiból, mielőtt az lángba borult volna. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók kiérkezésekor a jármű már teljes terjedelmében égett, a lángokat két vízsugárral sikerült elfojtani.”

Bár a mostani eset nem végződött tragédiával, a látvány így is sokkoló: egy hétköznapi utazás pillanatok alatt fordult át életveszélyes helyzetté az M7-esen.