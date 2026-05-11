Egy olyan felvételre bukkantunk, ami gyakorlatilag akár egy filmben is megállná a helyét. Tökéletes forgatókönyv: a láthatóan elszeparált buszsávban egy menetrend szerint közlekedő járat mögött tucatnyian sunnyognak, és kerülik a torlódást. Látszólag simán megússzák a dolgot, ám nem sejtik, hogy egy csapdát készítettek nekik elő.

A videó a Fülöp-szigeteken, Manilában készült, a város egyik legfontosabb, hírhedten zsúfolt főútján.

A trükk zseniálisan egyszerű volt. A helyi közlekedési hatóság emberei felszálltak egy buszra, ami a védett sávban haladt. Mögé szépen besoroltak azok az autósok és motorosok, akik a dugót akarták kikerülni. Amikor már kialakult mögötte a sor, a busz lelassított, az ellenőrök leszálltak, a busz továbbment, a mögé felzárkózó jogosulatlan járműveket pedig megállították és egyenként bírságolták.

A helyi híradások szerint a közúti jelzések figyelmen kívül hagyása miatt kaptak bírságot az autósok, első alkalommal 25 ezer forintnak megfelelő helyi pesót, de akit negyedik alkalommal csípnek fülön, az már 150 ezret fizet, és a jogosítványát is bevonják.