A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) együttműködésében április 22-én és 23-án kiemelt ellenőrzést tartottak a buszsávok szabályos használatáért. A közös akcióban 25 rendőr és öt BKK-forgalomfelügyeleti kolléga vett részt, akik összesen 87 intézkedést hajtottak végre. Nemcsak a buszsávot szabálytalanul igénybe vevők, hanem a buszsávban szabálytalanul várakozók, illetve itt rakodók ellen is felléptek.

Az ellenőrzés az alábbi helyszíneket érintette:

I. kerület, Hegyalja út

III. kerület, Szentendrei út

VI. kerület, Andrássy út

IX. kerület, Soroksári út

XI. kerület, Bocskai út

XI. kerület, Budaörsi út

XIX. kerület, M5 bevezető szakasz, Nagykőrösi út

Helyszíni bírságot 72 fővel szemben szabtak ki. Négy esetben szabálysértés miatt történt feljelentés, két fővel szemben buszsáv jogosulatlan használata miatt, egy fővel szemben engedély nélküli járművezetés és egy fővel szemben forgalomból kivont jármű használata miatt. Hat esetben közigazgatási bírságot szabtak ki a biztonsági öv használatának elmulasztása és a tilos jelzésen áthaladás miatt.

Az ellenőrzés alatt elfogtak egy körözött személyt, egy főt bódult vezetés és egyet egyedi azonosítóval való visszaélés miatt. Egy személyt engedély nélküli vezetés, egy személyt pedig ittas vezetés miatt állítottak elő.

A BKK és a BRFK még 2020-ban kötött együttműködési megállapodást. A buszsávok szabályos használatának vizsgálata mellett hónapról hónapra közös járatellenőrzéseket is tartanak, amelyek célja nemcsak a jegyellenőrzés, hanem a magatartási szabályokat megszegő személyek kiszűrése, valamint a járművek állapotának ellenőrzése is.

A BKK és a BRFK 2025-ben csaknem 150 alkalommal szervezett közös ellenőrzést, amelyek idén is folytatódnak.