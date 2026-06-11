Pénteken a benzin beszerzési ára nem változik Magyarországon, a gázolajé viszont hat forinttal csökken.

A változás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Szerdán kisebb korrekció volt az árakban.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 642, a gázolajé 676 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 47, a gázolajé 61 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.

Ilyen áron nem olcsó messzire jutni. Nézd meg, hogy egy friss felmérés alapján melyik autók jelenthetik a legjobb választást: