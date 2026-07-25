A Maserati MC12 GT1 2005 és 2009 között három arany- és két ezüstérmet nyert a Spa-i 24 órás versenyen.

Ennek a diadalmas versenyautónak a színeit kérte saját, egyedi kivitelű GT2 Stradale sportkocsijára egy tajvani ügyfél, a Fuoriserie program pedig vállalta a kihívást.

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A GT2 Stradale egyenes ági leszármazottja az egykori bajnok autónak, hiszen az MC12 örökébe lépő MC20-ból kifejlesztett GT2 versenyautó közúti változata.

A különleges mentazöld-fekete fényezés nem először jelenik meg a Maseratinál: az MC20-ból épített MC12 emlékszéria hasonló árnyalatokban pompázott.

Igazi karaktert a sárga részletek adnak az autónak: a hűtőmaszkon elhelyezett háromágú szigony, a hátsó karbon légterelőn látható Maserati felirat, és persze a féknyergek.

A szénszálas aerodinamikai elemek ugyanúgy feketék, mint a központi anyás keréktárcsák.

Az utastérben a fekete Alcantara versenyülések fejtámaszán jelenik meg a hímzett sárga márkalogó, szintén sárgák a négypontos biztonsági övek, továbbá sárga részletek díszítik a kormányt, a műszerfalat, a padlókonzolt és az ajtópaneleket.

A Maserati GT2 Stradale 3,0 literes V6-os motorja 640 lóerőt ad le, az autó álló helyzetből 2,8 mp alatt gyorsul 100 km/órára, a végsebesség meghaladja a 320 km/órát.