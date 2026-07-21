Itthon is egyre népszerűbbek a négy évszakos abroncsok, főleg azoknál, akik legfeljebb évi 10 ezer km-t autóznak, az esetleg előforduló komoly hóban-jégben pedig megtehetik, hogy az autót otthon hagyva más közlekedési módot választanak vagy eleve otthon maradnak.

Bár alapvetően nem most van szezonális a gumicserék ideje – persze ha valaki még mindig nem tette meg, jobb későn, mint soha –, sokan lehetnek, akik már tudják, a nyári szett leszedése után új gumikkal futnak neki a télnek, esetleg akár úgy elkopott a jelenlegi garnitúra, hogy most azonnal cserére szorul, és négy évszakosra váltanának. A négy évszakos abroncsoknak „mindent tudnia kell” a 40 fokos kánikulában, a vízen és a fagyban is jól kell teljesíteniük, így nem mindegy, mely márka mely gyártmányait választjuk.

Ebben nyújt segítséget újra az ADAC, mely a közelmúltban ugyanis közzétette legfrissebb tesztjét. A német autóklub ezúttal a 185/65 R15 88H és 92V méretű-jelölésű abroncsokat vizsgált, melyek leginkább kisautókon, kompaktokon, (régebbi) és alsó középkategóriás modelleken fordulnak elő (pl. Audi A1, Dacia Sandero, Fiat 500e, Hyundai i20, Mazda 2 and Opel Corsa, Peugeot 208, Škoda Fabia, VW Polo), így aztán idehaza is nagyon népszerűek.

A termékek konkrét vizsgálata előtt is tett már egy felfedezést az ADAC: annak ellenére, hogy a négy évszakos gumik piaca nő, egyes (prémium)gyártók hanyagolják ezt a méretosztályt, a Bridgestone és a Michelin is még a korábbi modelljeit kínálja azoknak, akik ilyen gumit keresnek, miközben más, nagyobb, „divatosabb” méretben már akár évek óta van frissebb, fejlettebb termékük is. Ahogy az értékelésből látszik majd lejjebb, a Bridgestone ezért már nem is versenyképes, sőt, egyenesen nem ajánlott ebben a szegmensben.

185/65 R15 – be kell érnünk a középszerrel

A nagyon eltérő körülményeknek való megfelelési kényszer miatt nem egyszerű jó négy évszakos gumit gyártani, de ennek tudatában is lelombozó az ADAC tesztjének eredménye: a 16 vizsgált termék közül „nagyon jó” nem akadt, mindössze egy ért el „jó” minősítést, hét gyártmány kapott „megfelelő” értékelést, a további nyolc viszont még ennél is rosszabbul szerepelt.

A gumikat a száraz utas (fékteljesítmény), a nedves utas (fékteljesítmény aszfalton és betonon, felúszás egyeneseben és kanyarban), a havas utas (fékteljesítmény és tapadás), a jeges fékteljesítmény, a menetkomfort, azaz zaj, illetve az ár-érték (kopás, ár, fogyasztás) alapján osztályozták.

Az egyértelmű győztes Continental AllSeasonContact 2-ese, gyakorlatilag minden teszten jól teljesített, leginkább csak a viszonylag alacsony tartóssága (ezen értékeket lejjebb részletezzük) húzta vissza egy kicsit.

Összességében nem szerepelt rosszul a Pirelli Cinturato All Season SF 3 és a Michelin CrossClimate 2 sem, előbbi jeges-havas útfelületen teljesített gyengébben, utóbbi a vizes körülmények között volt rosszabb. A kopás, a tartósság terén ugyanakkor a jók közé tartoznak.

Három terméket kimondottan nem ajánl az ADAC: a Nexen N’Blue 4Season 2, a Dunlop All Season 2 és a Milever All Season Versat MC545 száraz úton sem igazán jó, nemhogy nedves aszfalton. A Dunlop ugyan hóban jó – téli guminak nem lenne rossz, de négy évszakosként nem elég egyetlen terület helytállni.

Öt gumi kapott „elégtelent”, az ADAC szerint a Norauto 4 Seasons 2, a Bridgestone Weather Control A005-Evo, a Mastersteel All Weather 2, a Roadhog RGAS02 és Tomason Allseason egyszerűen nem igazán alkalmas téli vezetésre, kimondottan kerülendők. A minél kisebb pontszám a jobb teljesítmény jele.

Abroncs Összértékelés (pont, szóbeli) 1. Continental AllSeasonContact 2 2,3/jó 2. Pirelli Cinturato All Season SF3 2,6/megfelelő 3. Michelin Crossclimate 2 2,6/megfelelő 4. Vredestein Quatrac 2,9/megfelelő 5. Hankook Kinergy 4S 2 3,0/megfelelő 6. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 3,1/megfelelő 7. Nokian Tires Seasonproof 2 3,1/megfelelő 8. GT Radial ClimateActive 3,2/megfelelő 9. Nexen N´Blue 4Season 2 3,6/elégséges 10. Dunlop All Season 2 3,7/elégséges 11. Milever All Season Versat MC545 4,0/elégséges 12. Norauto 4 Seasons 2 4,9/elégtelen (nem ajánlott!) 13. Bridgestone Weather Control A005-Evo 5,3/elégtelen (nem ajánlott!) 14. Mastersteel All Weather 2 5,3/elégtelen (nem ajánlott!) 15. Roadhog RGAS02 5,4/elégtelen (nem ajánlott!) 16. Tomason Allseason 5,5/elégtelen (nem ajánlott!)

Három évvel számolhatunk

Feltételezve, hogy a négy évszakos gumit választó autós nagyjából évi 10 ezer km-t tesz a gumikba, a felhozatal tagjai három, legfeljebb négy évet bírnak majd. A legjobb és a legrosszabb eredmény az amúgy „elégtelennel” jutalmazott, kerülendő gumik között született, a Milever bő 30 ezer, a Norauto viszont több mint 46 ezer km-t bírhat.

Az ADAC-nál természetesen nem vezettek rajtuk ennyit, ezért is a feltételes mód – az abroncsok tartósságát azonos autókkal, váltott sofőrökkel 15 ezer kilométeres konvojos menet, valamint 5 ezer kilométeres tesztpados futás (1250 km utáni kopásmérésekkel) után mért profilmélységi eredményeket felszorzásával (amíg a gumi elérné az 1,6 mm-es törvényi határértéket) számítják.

215/55 R18 – nagyobb méret, nagyobb minőségi választék

A szintén német AutoBild még májusban publikálta a maga négyévszakos-tesztjét a jóval „trendibb” 215/55 R18 méretben, és hogy az ADAC utalt rá, a számtalan modern modellen, SUV-ok alkalmazott méretosztályra mintha tényleg nagyobb figyelmet is fordítanának a gyártók, legalábbis a szaklap értékelésén több jó eredmény született. A 15 gyártmányból álló mezőnyben egyetlen termék sem bukott meg, még a 15 colos méretben, az ADAC-nél elvérző Roadhog is „elégséges” minősítést kapott.

A száraz utas úttartás és fékezés, nedves utas fékezés, úttartás, körpályás viselkedés, egyenes- és kanyarbeli felúszás, havas úttartás, tapadás, fékezés, szlalom, szubjektív menetkomfort, zaj és gördülési ellenállás alapján kapott részeredmények összesítése után négy gyártó terméke is „nagyon jó” minősítéssel zárt: a Pirelli Cinturato All Season SF3, a Continental AllSeasonContact 2 225/40 R18 92Y XL FP EV, a Michelin CrossClimate 3 Sport 225/40 R18 92Y és a Vredestein Quatrac 225/40 R18 92V közös rákfenéje mindössze az erősebb kopás, a nem kiemelkedő tartósság volt.