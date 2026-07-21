Itthon is egyre népszerűbbek a négy évszakos abroncsok, főleg azoknál, akik legfeljebb évi 10 ezer km-t autóznak, az esetleg előforduló komoly hóban-jégben pedig megtehetik, hogy az autót otthon hagyva más közlekedési módot választanak vagy eleve otthon maradnak.
Bár alapvetően nem most van szezonális a gumicserék ideje – persze ha valaki még mindig nem tette meg, jobb későn, mint soha –, sokan lehetnek, akik már tudják, a nyári szett leszedése után új gumikkal futnak neki a télnek, esetleg akár úgy elkopott a jelenlegi garnitúra, hogy most azonnal cserére szorul, és négy évszakosra váltanának. A négy évszakos abroncsoknak „mindent tudnia kell” a 40 fokos kánikulában, a vízen és a fagyban is jól kell teljesíteniük, így nem mindegy, mely márka mely gyártmányait választjuk.
Ebben nyújt segítséget újra az ADAC, mely a közelmúltban ugyanis közzétette legfrissebb tesztjét. A német autóklub ezúttal a 185/65 R15 88H és 92V méretű-jelölésű abroncsokat vizsgált, melyek leginkább kisautókon, kompaktokon, (régebbi) és alsó középkategóriás modelleken fordulnak elő (pl. Audi A1, Dacia Sandero, Fiat 500e, Hyundai i20, Mazda 2 and Opel Corsa, Peugeot 208, Škoda Fabia, VW Polo), így aztán idehaza is nagyon népszerűek.
A termékek konkrét vizsgálata előtt is tett már egy felfedezést az ADAC: annak ellenére, hogy a négy évszakos gumik piaca nő, egyes (prémium)gyártók hanyagolják ezt a méretosztályt, a Bridgestone és a Michelin is még a korábbi modelljeit kínálja azoknak, akik ilyen gumit keresnek, miközben más, nagyobb, „divatosabb” méretben már akár évek óta van frissebb, fejlettebb termékük is. Ahogy az értékelésből látszik majd lejjebb, a Bridgestone ezért már nem is versenyképes, sőt, egyenesen nem ajánlott ebben a szegmensben.
185/65 R15 – be kell érnünk a középszerrel
A nagyon eltérő körülményeknek való megfelelési kényszer miatt nem egyszerű jó négy évszakos gumit gyártani, de ennek tudatában is lelombozó az ADAC tesztjének eredménye: a 16 vizsgált termék közül „nagyon jó” nem akadt, mindössze egy ért el „jó” minősítést, hét gyártmány kapott „megfelelő” értékelést, a további nyolc viszont még ennél is rosszabbul szerepelt.
A gumikat a száraz utas (fékteljesítmény), a nedves utas (fékteljesítmény aszfalton és betonon, felúszás egyeneseben és kanyarban), a havas utas (fékteljesítmény és tapadás), a jeges fékteljesítmény, a menetkomfort, azaz zaj, illetve az ár-érték (kopás, ár, fogyasztás) alapján osztályozták.
Az egyértelmű győztes Continental AllSeasonContact 2-ese, gyakorlatilag minden teszten jól teljesített, leginkább csak a viszonylag alacsony tartóssága (ezen értékeket lejjebb részletezzük) húzta vissza egy kicsit.
Összességében nem szerepelt rosszul a Pirelli Cinturato All Season SF 3 és a Michelin CrossClimate 2 sem, előbbi jeges-havas útfelületen teljesített gyengébben, utóbbi a vizes körülmények között volt rosszabb. A kopás, a tartósság terén ugyanakkor a jók közé tartoznak.
Három terméket kimondottan nem ajánl az ADAC: a Nexen N’Blue 4Season 2, a Dunlop All Season 2 és a Milever All Season Versat MC545 száraz úton sem igazán jó, nemhogy nedves aszfalton. A Dunlop ugyan hóban jó – téli guminak nem lenne rossz, de négy évszakosként nem elég egyetlen terület helytállni.
Öt gumi kapott „elégtelent”, az ADAC szerint a Norauto 4 Seasons 2, a Bridgestone Weather Control A005-Evo, a Mastersteel All Weather 2, a Roadhog RGAS02 és Tomason Allseason egyszerűen nem igazán alkalmas téli vezetésre, kimondottan kerülendők. A minél kisebb pontszám a jobb teljesítmény jele.
|Abroncs
|Összértékelés (pont, szóbeli)
|1. Continental AllSeasonContact 2
|2,3/jó
|2. Pirelli Cinturato All Season SF3
|2,6/megfelelő
|3. Michelin Crossclimate 2
|2,6/megfelelő
|4. Vredestein Quatrac
|2,9/megfelelő
|5. Hankook Kinergy 4S 2
|3,0/megfelelő
|6. Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
|3,1/megfelelő
|7. Nokian Tires Seasonproof 2
|3,1/megfelelő
|8. GT Radial ClimateActive
|3,2/megfelelő
|9. Nexen N´Blue 4Season 2
|3,6/elégséges
|10. Dunlop All Season 2
|3,7/elégséges
|11. Milever All Season Versat MC545
|4,0/elégséges
|12. Norauto 4 Seasons 2
|4,9/elégtelen (nem ajánlott!)
|13. Bridgestone Weather Control A005-Evo
|5,3/elégtelen (nem ajánlott!)
|14. Mastersteel All Weather 2
|5,3/elégtelen (nem ajánlott!)
|15. Roadhog RGAS02
|5,4/elégtelen (nem ajánlott!)
|16. Tomason Allseason
|5,5/elégtelen (nem ajánlott!)
Három évvel számolhatunk
Feltételezve, hogy a négy évszakos gumit választó autós nagyjából évi 10 ezer km-t tesz a gumikba, a felhozatal tagjai három, legfeljebb négy évet bírnak majd. A legjobb és a legrosszabb eredmény az amúgy „elégtelennel” jutalmazott, kerülendő gumik között született, a Milever bő 30 ezer, a Norauto viszont több mint 46 ezer km-t bírhat.
Az ADAC-nál természetesen nem vezettek rajtuk ennyit, ezért is a feltételes mód – az abroncsok tartósságát azonos autókkal, váltott sofőrökkel 15 ezer kilométeres konvojos menet, valamint 5 ezer kilométeres tesztpados futás (1250 km utáni kopásmérésekkel) után mért profilmélységi eredményeket felszorzásával (amíg a gumi elérné az 1,6 mm-es törvényi határértéket) számítják.
215/55 R18 – nagyobb méret, nagyobb minőségi választék
A szintén német AutoBild még májusban publikálta a maga négyévszakos-tesztjét a jóval „trendibb” 215/55 R18 méretben, és hogy az ADAC utalt rá, a számtalan modern modellen, SUV-ok alkalmazott méretosztályra mintha tényleg nagyobb figyelmet is fordítanának a gyártók, legalábbis a szaklap értékelésén több jó eredmény született. A 15 gyártmányból álló mezőnyben egyetlen termék sem bukott meg, még a 15 colos méretben, az ADAC-nél elvérző Roadhog is „elégséges” minősítést kapott.
A száraz utas úttartás és fékezés, nedves utas fékezés, úttartás, körpályás viselkedés, egyenes- és kanyarbeli felúszás, havas úttartás, tapadás, fékezés, szlalom, szubjektív menetkomfort, zaj és gördülési ellenállás alapján kapott részeredmények összesítése után négy gyártó terméke is „nagyon jó” minősítéssel zárt: a Pirelli Cinturato All Season SF3, a Continental AllSeasonContact 2 225/40 R18 92Y XL FP EV, a Michelin CrossClimate 3 Sport 225/40 R18 92Y és a Vredestein Quatrac 225/40 R18 92V közös rákfenéje mindössze az erősebb kopás, a nem kiemelkedő tartósság volt.
|Abroncs
|Összértékelés (pont, szóbeli)
|1. Pirelli Cinturato All Season SF3
|1,1/nagyon jó
|2. Continental AllSeasonContact 2
|1,2/nagyon jó
|3. Michelin Crossclimate 3 Sport
|1,3/nagyon jó
|4. Vredestein Quatrac
|1,4/nagyon jó
|5. Hankook Kinergy 4S 2 (H750)
|1,5/jó
|6. Turanza All Season 6
|1,9/jó
|7. Michelin Crossclimate 3
|2,0/jó
|8. Kleber Quadraxer 3
|2,1/jó
|9. Ceat 4 SeasonDrive X5
|2,1/jó
|10. Laufenn G Fit 4S LH71
|2,2/jó
|11. Sailun Atrezzo 4Seasons Ultra
|2,3/jó
|12. Dunlop All Season 2
|2,8/megfelelő
|13. Toyo Celsius AS2
|2,9/megfelelő
|14. Linglong Sport Master 4S
|3,0/megfelelő
|15. Rodhog RGAS02
|3,9/elégséges