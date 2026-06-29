A gépkocsik igen bonyolult szerkezetek, de túlzás nélkül állítható, hogy a biztonságos üzemeltetésük ez egyik legegyszerűbb alkatrészen múlik: a gumiabroncsok jelentik a az egyetlen közvetlen kapcsolatot az úttal, így ha azok nincsenek rendben, szinte mindegy is, minden más milyen állapotban van, jöhet a baj.

A napokban tapasztalt – és várhatóan a nyáron még többször visszatérő – extrém hőségben a gumik is figyelmet kívánnak. Alap, hogy júniusra mindenki téliről nyári abroncsra váltson – már ha nem négy évszakost használ –, de ezen felül van jó néhány fontos szempont.

A Magyar Gumiabroncs Szövetség (HTA) szakértői szedték össze, mire figyeljünk nyáron, hőségben.

Az abroncsok hőterhelése nyári körülmények között

Az abroncs működés közben folyamatosan hőt termel. A gördülési ellenállás, a deformáció és az útburkolattal való súrlódás mind hozzájárulnak a felmelegedéshez. Nyári körülmények között ehhez hozzáadódik a magas külső hőmérséklet és a felhevült útburkolat hatása, amely tovább növeli az üzemi hőterhelést. A hőmérséklet emelkedésével az abroncsban lévő levegő nyomása megnő, ezért az abroncsnyomás is emelkedik. Gyakorlati közelítésként elmondható, hogy minden 5–6 °C hőmérséklet-emelkedés körülbelül 0,07 bar nyomásváltozást eredményezhet. Emiatt teljesen természetes jelenség, hogy hosszabb menet után a felmelegedett abroncsokban magasabb nyomás mérhető, mint induláskor, hideg állapotban.

A legnagyobb kockázat: az alacsony abroncsnyomás

A HTA szakértői kiemelik, hogy a nyári abroncshibák egyik leggyakoribb oka a nem megfelelő, különösen az alacsony abroncsnyomás. Ilyenkor az abroncs oldalfalai a megengedettnél nagyobb mértékben deformálódnak, ami fokozott belső hőtermelést eredményez. Ez a folyamat gyorsítja az anyagfáradást, növeli a futófelület leválásának kockázatát és szélsőséges esetben pedig defekthez vagy hirtelen szerkezeti meghibásodáshoz vezethet. A nagy sebesség, a hosszú autópályás szakaszok és a forró útburkolat kombinációja különösen kritikus terhelést jelent az abroncsok számára.

Az abroncsok öregedése és állapota

Az abroncs természetes öregedési folyamaton megy keresztül. Az UV-sugárzás, az oxidáció és a hőingadozás hatására az anyag fokozatosan veszít rugalmasságából. Ennek következménye lehet a mikrosérülések, repedések megjelenése, valamint a szerkezeti szilárdság csökkenése. Ezért kiemelten fontos a futófelület állapotának rendszeres ellenőrzése, az oldalfalak vizsgálata, az esetleges sérülések felismerése, valamint az abroncsok gyártási idejének figyelemmel kísérése (DOT-szám alapján).

Ezekre figyelj a kánikulában

1. Rendszeres abroncsnyomás-ellenőrzés

A nyári időszakban legalább havonta egyszer, hosszabb utazás előtt pedig minden alkalommal szükséges ellenőrizni az abroncsnyomást. A mérést kizárólag hideg abroncson célszerű elvégezni, a gyártó által megadott értékek szerint.

2. Túlterhelés elkerülése

A nyaralások és hosszabb utak során gyakori a jármű túlpakolása. A túlzott terhelés növeli az abroncsok deformációját és hőtermelését, ami jelentősen csökkenti az üzembiztonságot.

3. Évszaknak megfelelő abroncs használata

Nyári időszakban nyári vagy megfelelő minőségű négyévszakos abroncs használata javasolt. A téli abroncsok meleg környezetben gyorsabban lágyulnak, intenzívebben kopnak, és romlik a menetstabilitásuk.

4. Indulás előtti vizuális ellenőrzés

Egy rövid szemrevételezés is segíthet megelőzni a meghibásodásokat. Érdemes figyelni:

• az egyenetlen kopási mintázatot,

• az oldalfali sérüléseket,

• a repedéseket,

• valamint az idegen tárgyak jelenlétét.

5. Árnyékos parkolás előnyben

Bár az álló jármű abroncsai kevésbé terhelődnek, a tartós UV-sugárzás és hőhatás gyorsítja az anyagöregedést. Lehetőség szerint érdemes árnyékos vagy fedett parkolóhelyet. A nyári hőség önmagában nem tekinthető közvetlen meghibásodási oknak, azonban jelentősen felerősíti a meglévő kockázati tényezőket. A nem megfelelő abroncsnyomás, az elöregedett vagy sérült abroncsok, valamint a túlterhelés együttesen már komoly biztonsági kockázatot jelentenek. A HTA szakértői szerint a tudatos járműhasználat és a rendszeres ellenőrzés kulcsfontosságú a nyári abroncshibák megelőzésében. Egy néhány perces indulás előtti ellenőrzés nemcsak anyagi károkat előzhet meg, hanem jelentősen hozzájárul a biztonságos közlekedéshez is.