Elsőre védhető döntésnek tűnhet nyáron is téli gumit használni, főleg, ha az abroncs nem kopott el teljesen. A valóság azonban az, hogy a téli abroncsok melegben egészen másképp viselkednek, mint amire tervezték őket: romlik a tapadás, nő a fékút, és az autó irányíthatósága is jelentősen csökken.

Mindez nemcsak a biztonságot veszélyezteti, hanem észrevétlenül növeli a költségeket is – a gyorsabb kopástól kezdve a magasabb fogyasztásig. A Magyar Gumiabroncs Szövetség részletesen végigvette a legfontosabb szempontokat.

A gumikeverék szerepe: nem véletlen a különbség

A téli és nyári abroncsok közötti legfontosabb eltérés a gumikeverékben rejlik. A lényeg:

Téli abroncs: puhább, hidegben is rugalmas marad.

Nyári abroncs: keményebb, magas hőmérsékleten működik optimálisan.

Amikor az aszfalt hőmérséklete tartósan 7-10 fok fölé emelkedik, a téli abroncs túlságosan felmelegszik, elveszíti stabilitását és „kenődni” kezd az aszfalton. Ez különösen nagy sebességnél vagy hirtelen manővereknél jelent komoly kockázatot.

Hosszabb fékút – kritikus különbségek

A nyári abroncsok egyik legnagyobb előnye a rövidebb fékút meleg aszfalton. Ha melegben is téli abroncsokkal közlekedünk:

50 km/h-ról fékezve akár 3-5 méterrel hosszabb lehet a fékút;

nagyobb sebességnél ez a különbség még jelentősebb.

Ez a néhány méter a valóságban döntő lehet:

egy gyalogos átkelésénél;

egy hirtelen fékező jármű mögött;

vagy egy váratlan akadálynál.

Irányíthatóság és kanyarstabilitás

Nyári melegben a téli abroncs:

jobban deformálódik;

lassabban reagál a kormányzásra;

bizonytalan, „úszó” érzetet ad.

Ez nemcsak a vezetési élményt rontja, hanem növeli a balesetveszélyt is, különösen autópályán, szerpentinen és hirtelen irányváltások során.

Gyorsabb kopás – rejtett költségek

A téli abroncsok nyári használata jelentősen felgyorsítja a kopást:

a puha gumikeverék gyorsan elhasználódik;

a mintázat hamar eltűnik;

romlik a téli teljesítmény.

Ennek következménye, hogy az abroncs akár egy szezon alatt elkophat, így télen már nem lesz biztonságos, vagyis idő előtt új abroncsot kell vásárolni.

Magasabb fogyasztás és kisebb komfort

A téli abroncsok:

nagyobb gördülési ellenállással rendelkeznek;

zajosabbak;

rontják a jármű hatékonyságát.

Ez a gyakorlatban magasabb üzemanyag-fogyasztást és kevésbé komfortos utazást jelent.

Esőben sem ideális választás

Sokan úgy gondolják, hogy a téli abroncs „legalább esőben jó”. Ez azonban félrevezető:

a nyári abroncsok vízelvezetése meleg, nedves útra optimalizált;

a téli mintázat inkább hóra és latyakra készült.

Nyári esőben nőhet az aquaplaning (felúszás) kockázata, illetve romlik a fékezési teljesítmény is.

Összefoglalva

A téli gumi télre való, a gumis meg most is nyitva van – ne maradjon fent nyárra a téli gumi!

Ezekből érdemes választani: