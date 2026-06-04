Elsőre védhető döntésnek tűnhet nyáron is téli gumit használni, főleg, ha az abroncs nem kopott el teljesen. A valóság azonban az, hogy a téli abroncsok melegben egészen másképp viselkednek, mint amire tervezték őket: romlik a tapadás, nő a fékút, és az autó irányíthatósága is jelentősen csökken.
Mindez nemcsak a biztonságot veszélyezteti, hanem észrevétlenül növeli a költségeket is – a gyorsabb kopástól kezdve a magasabb fogyasztásig. A Magyar Gumiabroncs Szövetség részletesen végigvette a legfontosabb szempontokat.
A gumikeverék szerepe: nem véletlen a különbség
A téli és nyári abroncsok közötti legfontosabb eltérés a gumikeverékben rejlik. A lényeg:
- Téli abroncs: puhább, hidegben is rugalmas marad.
- Nyári abroncs: keményebb, magas hőmérsékleten működik optimálisan.
Amikor az aszfalt hőmérséklete tartósan 7-10 fok fölé emelkedik, a téli abroncs túlságosan felmelegszik, elveszíti stabilitását és „kenődni” kezd az aszfalton. Ez különösen nagy sebességnél vagy hirtelen manővereknél jelent komoly kockázatot.
Hosszabb fékút – kritikus különbségek
A nyári abroncsok egyik legnagyobb előnye a rövidebb fékút meleg aszfalton. Ha melegben is téli abroncsokkal közlekedünk:
- 50 km/h-ról fékezve akár 3-5 méterrel hosszabb lehet a fékút;
- nagyobb sebességnél ez a különbség még jelentősebb.
Ez a néhány méter a valóságban döntő lehet:
- egy gyalogos átkelésénél;
- egy hirtelen fékező jármű mögött;
- vagy egy váratlan akadálynál.
Irányíthatóság és kanyarstabilitás
Nyári melegben a téli abroncs:
- jobban deformálódik;
- lassabban reagál a kormányzásra;
- bizonytalan, „úszó” érzetet ad.
Ez nemcsak a vezetési élményt rontja, hanem növeli a balesetveszélyt is, különösen autópályán, szerpentinen és hirtelen irányváltások során.
Gyorsabb kopás – rejtett költségek
A téli abroncsok nyári használata jelentősen felgyorsítja a kopást:
- a puha gumikeverék gyorsan elhasználódik;
- a mintázat hamar eltűnik;
- romlik a téli teljesítmény.
Ennek következménye, hogy az abroncs akár egy szezon alatt elkophat, így télen már nem lesz biztonságos, vagyis idő előtt új abroncsot kell vásárolni.
Magasabb fogyasztás és kisebb komfort
A téli abroncsok:
- nagyobb gördülési ellenállással rendelkeznek;
- zajosabbak;
- rontják a jármű hatékonyságát.
Ez a gyakorlatban magasabb üzemanyag-fogyasztást és kevésbé komfortos utazást jelent.
Esőben sem ideális választás
Sokan úgy gondolják, hogy a téli abroncs „legalább esőben jó”. Ez azonban félrevezető:
- a nyári abroncsok vízelvezetése meleg, nedves útra optimalizált;
- a téli mintázat inkább hóra és latyakra készült.
Nyári esőben nőhet az aquaplaning (felúszás) kockázata, illetve romlik a fékezési teljesítmény is.
Összefoglalva
A téli gumi télre való, a gumis meg most is nyitva van – ne maradjon fent nyárra a téli gumi!
Ezekből érdemes választani: