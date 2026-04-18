Ugyan igazán meleg idő még nem volt 2026-ban, de már jócskán benne járunk a tavaszban, hamarosan a feledékenyeknek, lustáknak, halogatóknak is elkerülhetetlen lesz a téliről nyári abroncsokra való visszaállás – feltéve persze nem négy évszakos gumik vannak az autón.

Azoknak, akik idén vásárolnának új szettet – mert az eddig már nem rendelkezik a jogszabályban előírt legalább 1,6 milliméteres profilmélységgel, esetleg csak anyagában öregedett el –, a közelmúltban megmutattuk már a német autóklub, az ADAC 2026-os nyárigumi-tesztjét, ám azóta második is tettek közzé hasonlókat, ezért most ezeket is ismertetjük, hogy még megalapozottabb döntést lehessen hozni vásárláskor.

Az alábbiakban a német Auto Bild két, valamint az amerikai-brit Tyrereviews.com egy tesztjét foglaljuk össze.

245/45 R19

Az Auto Bild általános kiadása a leginkább a középkategóriás és nagy prémiummodelleken (5-ös BMW-k, Audi A6 stb.) használt 245/45 R19-es méretben vizsgált 18 különböző abroncsot.

A szempontok a következők voltak: száraz utas úttartás, fékezés és szubjektív viselkedés, nedves utas fékezés, úttartás, szubjektív viselkedés, kanyar- és egyenesbeli felúszás (aquaplaning), szubjektív menetkomfort, zaj és gördülési ellenállás, kopás/tartósság, ár és gördülési ellenállás.

Száraz útfelületen a Hankook Ventus Evo bizonyult a legjobbnak, 100-0 km/órás lassításban több mint egy métert vert a másodikként rangsorolt Nexenre (32,8 vs. 33,9 m), hatalmas meglepetés volt, hogy a nedves útfelületen a nem túl neves kínai Linglong lett a legjobb 39,3 méteres fékútjával, ami kis híján 2 méterrel volt jobb a Hankookénál. Egyenesben a Toyo Proxes Sport 2 bírta legtovább, azaz a legnagyobb sebességig felúszás nélkül.

A kopást tekintve a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 lehet a legjobb választás a mérések alapján a tesztelők 63 830 km-es élettartamot számítottak – összevetésképp az utolsó helyre sorolt Linglong Sport Masternek csak 35 5570 km-t kalkuláltak.

A teljes tesztet és az adattáblákat itt lehet böngészni német nyelven.

Abroncs Összértékelés (Pont/szóbeli) 1. Hankook Ventus Evo 1,1/nagyon jó 2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 1,2/nagyon jó 3. Michelin Pilot Sport 5 1,3/nagyon jó 4. Pirelli Cinturato C3 1,4/nagyon jó 5. Kumho Ecsta Sport PS72 1,6/jó 6. Continental PremiumContact 7 1,6/jó 7. GT Radial SportActive 2 EVO 1,8/jó 8. Nexen N Fera Sport 1,9/jó 9. Vredestein Ultrac Pro 2 1,9/jó 10. Nokian Powerproof 2 2,1/jó 11. Bridgestone Potenza Sport EVO 2,1/jó 12. Yokohama Advan Sport (V107) 2,4/jó 13. Dunlop SP Sport Maxx RT 2,4/jó 14. Falken Azenis FK520 2,4/jó 15. Linglong Sport Master 2,6/megfelelő 16. Toyo Proxes Sport 2 2,8/megfelelő 17. Maxxis Victra Sport 6 3,0/megfelelő 18. Kleber Dynaxer HP 5 3,2/megfelelő

245/55 R19

A terepjárós-SUV-s szakkiadvány, az Auto Bild Allrad a 245/55 R19-es méretben tesztelt 9 abroncsot, melyek olyan összkerekes modellekre kerülhetnek, mint például a Volkswagen Tiguan, az Audi Q3, a SEAT Tarraco, a Tesla Model Y vagy a Volvo XC40.

A szempontrendszer hasonló volt a fenti Auto Bild-es tesztéhez, de itt kiegészítették murvás úttartási és tapadás, valamint homokos és füves tapadási értékeléssel.

A száraz utas lassításban itt a Falken Azenis FK520 „nyert” a maga 32,5 méteres fékútjával, igaz, csak 30 és 40 centit vert a Hankook Ventus Evóra és a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6-ra, a nedves úton a Hankook lett az első, bő egy métert adva Falken Azenis FK50-nak (50,2 vs. 51,3 m).

Egyenesben a Michelin Pilot Sport 4 SUV, kanyarban a Toyo Proxes Sport 2 állt ellen legjobban az aquaplaningnek.

Ami az off-road-képességet illeti: murván a volt a legjobban kezelhető (a leggyorsabb a tesztpályán), murván és füvön a Hankook, homokban a Falken tapadt a legjobban.

A legcsendesebbnek a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 bizonyult, ha pedig fontos szempont a fogyasztás, a legkisebb gördülési ellenállású Vredestein Ultrac Pro lehet a tuti.

A teljes tesztet és az adattáblákat itt lehet böngészni német nyelven.

Abroncs Összértékelés (Pont/szóbeli) 1. Hankook Ventus Evo 1,2/nagyon jó 2. Vredestein Ultrac Pro 1,3/nagyon jó 3. Bridgestone Potenza Sport EVO 1,3/nagyon jó 4. Goodyear Eagle F1 Asymmetric 1,4/nagyon jó 5. Michelin Pilot Sport 4 SUV 1,8/jó 6. Kumho Ecsta Sport PS72 2,1/jó 7. Toyo Proxes Sport 2 2,1/jó 8. Falken Azenis FK520 2,5/megfelelő 9. Git GitiSport S2+ 2,7/megfelelő

225/45 R17

A Tyrereviews.com 12, kisautókra, kompaktokra, középkategóriás modellekre való 225/45 R17-es gyártmányt tett próbára.

A gumikat egy Volkswagen Golf GTI-n próbálták ki, a szempontrendszer egyezett az Auto Bildével.

A legjobb száraz pályás fékutat itt a Pirelli Cinturato C3 produkálta (35,7 m), vizes aszfalton a Hankook Ventus Evo bizonyult a legjobbnak. Egyenesben a Hankookot, kanyarban a Goodyear-csoporthoz tartozó lengyel márka, a Debica Presto UHP2abroncsát lehetett legtovább nyúzni a felúszásig.

Menetzajban a brit központú, de kínai gyártású Davanti Protoura Sport hajszállal előzte a Hankookot és az ugyancsak kínai Goodride Solmax 1-est; a gördülési ellenállás terén a Bridgestone Turanza 6 bizonyult a legjobbnak.

A sorrend – összesített pontok és/vagy százalékok nélkül – alább látható, a részletekbe menő teszteredmények itt olvashatók angol nyelven.

1. Pirelli Cinturato C3 megosztott győztes = Continental PremiumContact 7 megosztott győztes 3. Hankook Ventus Evo nagyon ajánlott 4. Kumho Ecsta Sport PS72 ajánlott = Bridgestone Turanza 6 “Eco specialista” 6. Michelin Primacy 5 ajánlott 7. Kleber Dynaxer HP5 – 8. Maxxis Premitra HP6 – 9. Debica Presto UHP2 – 10. Vredestein Ultrac Plus – 11. Goodride Solmax 1 – 12. Davanti Protoura Sport –

Ha négy évszakos gumi vásárlásán gondolkodsz, ezt a cikket is nézd meg!