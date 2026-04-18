Ugyan igazán meleg idő még nem volt 2026-ban, de már jócskán benne járunk a tavaszban, hamarosan a feledékenyeknek, lustáknak, halogatóknak is elkerülhetetlen lesz a téliről nyári abroncsokra való visszaállás – feltéve persze nem négy évszakos gumik vannak az autón.
Azoknak, akik idén vásárolnának új szettet – mert az eddig már nem rendelkezik a jogszabályban előírt legalább 1,6 milliméteres profilmélységgel, esetleg csak anyagában öregedett el –, a közelmúltban megmutattuk már a német autóklub, az ADAC 2026-os nyárigumi-tesztjét, ám azóta második is tettek közzé hasonlókat, ezért most ezeket is ismertetjük, hogy még megalapozottabb döntést lehessen hozni vásárláskor.
Az alábbiakban a német Auto Bild két, valamint az amerikai-brit Tyrereviews.com egy tesztjét foglaljuk össze.
245/45 R19
Az Auto Bild általános kiadása a leginkább a középkategóriás és nagy prémiummodelleken (5-ös BMW-k, Audi A6 stb.) használt 245/45 R19-es méretben vizsgált 18 különböző abroncsot.
A szempontok a következők voltak: száraz utas úttartás, fékezés és szubjektív viselkedés, nedves utas fékezés, úttartás, szubjektív viselkedés, kanyar- és egyenesbeli felúszás (aquaplaning), szubjektív menetkomfort, zaj és gördülési ellenállás, kopás/tartósság, ár és gördülési ellenállás.
Száraz útfelületen a Hankook Ventus Evo bizonyult a legjobbnak, 100-0 km/órás lassításban több mint egy métert vert a másodikként rangsorolt Nexenre (32,8 vs. 33,9 m), hatalmas meglepetés volt, hogy a nedves útfelületen a nem túl neves kínai Linglong lett a legjobb 39,3 méteres fékútjával, ami kis híján 2 méterrel volt jobb a Hankookénál. Egyenesben a Toyo Proxes Sport 2 bírta legtovább, azaz a legnagyobb sebességig felúszás nélkül.
A kopást tekintve a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 lehet a legjobb választás a mérések alapján a tesztelők 63 830 km-es élettartamot számítottak – összevetésképp az utolsó helyre sorolt Linglong Sport Masternek csak 35 5570 km-t kalkuláltak.
A teljes tesztet és az adattáblákat itt lehet böngészni német nyelven.
|Abroncs
|Összértékelés (Pont/szóbeli)
|1. Hankook Ventus Evo
|1,1/nagyon jó
|2. Goodyear Eagle F1 Asymmetric
|1,2/nagyon jó
|3. Michelin Pilot Sport 5
|1,3/nagyon jó
|4. Pirelli Cinturato C3
|1,4/nagyon jó
|5. Kumho Ecsta Sport PS72
|1,6/jó
|6. Continental PremiumContact 7
|1,6/jó
|7. GT Radial SportActive 2 EVO
|1,8/jó
|8. Nexen N Fera Sport
|1,9/jó
|9. Vredestein Ultrac Pro 2
|1,9/jó
|10. Nokian Powerproof 2
|2,1/jó
|11. Bridgestone Potenza Sport EVO
|2,1/jó
|12. Yokohama Advan Sport (V107)
|2,4/jó
|13. Dunlop SP Sport Maxx RT
|2,4/jó
|14. Falken Azenis FK520
|2,4/jó
|15. Linglong Sport Master
|2,6/megfelelő
|16. Toyo Proxes Sport 2
|2,8/megfelelő
|17. Maxxis Victra Sport 6
|3,0/megfelelő
|18. Kleber Dynaxer HP 5
|3,2/megfelelő
245/55 R19
A terepjárós-SUV-s szakkiadvány, az Auto Bild Allrad a 245/55 R19-es méretben tesztelt 9 abroncsot, melyek olyan összkerekes modellekre kerülhetnek, mint például a Volkswagen Tiguan, az Audi Q3, a SEAT Tarraco, a Tesla Model Y vagy a Volvo XC40.
A szempontrendszer hasonló volt a fenti Auto Bild-es tesztéhez, de itt kiegészítették murvás úttartási és tapadás, valamint homokos és füves tapadási értékeléssel.
A száraz utas lassításban itt a Falken Azenis FK520 „nyert” a maga 32,5 méteres fékútjával, igaz, csak 30 és 40 centit vert a Hankook Ventus Evóra és a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6-ra, a nedves úton a Hankook lett az első, bő egy métert adva Falken Azenis FK50-nak (50,2 vs. 51,3 m).
Egyenesben a Michelin Pilot Sport 4 SUV, kanyarban a Toyo Proxes Sport 2 állt ellen legjobban az aquaplaningnek.
Ami az off-road-képességet illeti: murván a volt a legjobban kezelhető (a leggyorsabb a tesztpályán), murván és füvön a Hankook, homokban a Falken tapadt a legjobban.
A legcsendesebbnek a Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 bizonyult, ha pedig fontos szempont a fogyasztás, a legkisebb gördülési ellenállású Vredestein Ultrac Pro lehet a tuti.
A teljes tesztet és az adattáblákat itt lehet böngészni német nyelven.
|Abroncs
|Összértékelés (Pont/szóbeli)
|1. Hankook Ventus Evo
|1,2/nagyon jó
|2. Vredestein Ultrac Pro
|1,3/nagyon jó
|3. Bridgestone Potenza Sport EVO
|1,3/nagyon jó
|4. Goodyear Eagle F1 Asymmetric
|1,4/nagyon jó
|5. Michelin Pilot Sport 4 SUV
|1,8/jó
|6. Kumho Ecsta Sport PS72
|2,1/jó
|7. Toyo Proxes Sport 2
|2,1/jó
|8. Falken Azenis FK520
|2,5/megfelelő
|9. Git GitiSport S2+
|2,7/megfelelő
225/45 R17
A Tyrereviews.com 12, kisautókra, kompaktokra, középkategóriás modellekre való 225/45 R17-es gyártmányt tett próbára.
A gumikat egy Volkswagen Golf GTI-n próbálták ki, a szempontrendszer egyezett az Auto Bildével.
A legjobb száraz pályás fékutat itt a Pirelli Cinturato C3 produkálta (35,7 m), vizes aszfalton a Hankook Ventus Evo bizonyult a legjobbnak. Egyenesben a Hankookot, kanyarban a Goodyear-csoporthoz tartozó lengyel márka, a Debica Presto UHP2abroncsát lehetett legtovább nyúzni a felúszásig.
Menetzajban a brit központú, de kínai gyártású Davanti Protoura Sport hajszállal előzte a Hankookot és az ugyancsak kínai Goodride Solmax 1-est; a gördülési ellenállás terén a Bridgestone Turanza 6 bizonyult a legjobbnak.
A sorrend – összesített pontok és/vagy százalékok nélkül – alább látható, a részletekbe menő teszteredmények itt olvashatók angol nyelven.
|1. Pirelli Cinturato C3
|megosztott győztes
|= Continental PremiumContact 7
|megosztott győztes
|3. Hankook Ventus Evo
|nagyon ajánlott
|4. Kumho Ecsta Sport PS72
|ajánlott
|= Bridgestone Turanza 6
|“Eco specialista”
|6. Michelin Primacy 5
|ajánlott
|7. Kleber Dynaxer HP5
|–
|8. Maxxis Premitra HP6
|–
|9. Debica Presto UHP2
|–
|10. Vredestein Ultrac Plus
|–
|11. Goodride Solmax 1
|–
|12. Davanti Protoura Sport
|–
