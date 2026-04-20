Kedden tovább csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon. A benzinért hat, a gázolajért pedig 14 forinttal kell majd kevesebbet fizetniük a kiskereskedőknek.

Az újabb árváltozás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik az árváltozást. Az olló mindenesetre tovább szűkül a piaci és a védett árak között.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 671, a gázolajé 728 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 76, a gázolajé 113 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára még 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.

Meddig lesz még védett ár? Jó kérdés: