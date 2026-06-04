Pénteken a benzin beszerzési ára továbbra is változatlan marad, a gázolajé ugyanakkor hét forinttal emelkedik.

Az emelés a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik. Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is 12-12 forinttal csökkent.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 645, a gázolajé 664 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 50, a gázolajé 49 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.