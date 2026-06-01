Megindultak lefelé a hazai üzemanyagárak: múlt szombaton a benzin nagykereskedelmi ára 12, míg a gázolajé 11 forinttal csökkent.

A Holtankoljak.hu információi szerint kedden folytatódik az árcsökkenés, a benzin és a gázolaj beszerzési ára is újabb 12-12 forinttal esik. A változás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik.

A 95-ös aktuális piaci átlagára 662, a gázolajé 673 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 67, a gázolajé 58 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.