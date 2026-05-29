Az elmúlt napokban újabb é újabb jó híreket kapnak a nem védett áron tankolók: szerda és péntek után szombton újra csökkennek a hazai üzemanyagárak a Holtankoljak.hu szerint.

Mára igen jelentősen, 16, illetve 12 forinttal mérséklődött a 95-ös benzin, illetve a gázolaj ára, május 30-án, szombaton pedig folytatódik a csökkenő tendencia a nagykereskedelmi piaci árak tekintetében. A benzin bruttó 12 forinttal, a gázolaj bruttó 11 forinttal kerül majd kevesebbe holnaptól.

Ma, azaz az újabb csökkenés előtt a hazai kutak átlagárai a 95-ös benzin esetében 674 Ft/literre, a gázolajnál 686 Ft/literre jönnek ki. A védett árak változtlanul 595, illetve 615 Ft/literen állnak.