Az üzemanyagszinttel sokan nem foglalkoznak, amikor kivillan a lámpa, akkor rátankolnak pár ezerért, majd hajtanak tovább. Kevésbé fáj többször kisebb összeget kiadni, mint egyszerre kifizetni egy teletankot, de aki mindig így cselekszik, az egy drága javítást kockáztat.

A jelenség nem csak nálunk él: a belga autóipari szövetség, a Traxio 2026 áprilisában nyilvános figyelmeztetést adott ki az egyre terjedő jelenség miatt. Filip Rylant szóvivő a SudInfo-nak elmondta: a szervizek egyre több olyan esettel találkoznak, amikor az autó egyik napról a másikra egyszerűen nem indul, a szerelő pedig lerakódásokból, rozsdából és finom porból álló elegyet talál a tankban, ami hónapok óta csendben pusztította a rendszert.

Mi történik a tankban, amikor már benzinpárát szipákol csak az autó?

Az üzemanyagszivattyú alapesetben magában a gázolajban vagy benzinben csücsül, és a folyadékot használja hűtő- és kenőanyagként. Amikor a szint a minimumra esik, a szivattyú drasztikusan romló hőmérsékleti viszonyok között dolgozik, és lényegesen gyorsabban kopik.

A Delphi hivatalos műszaki anyaga is egyértelműen fogalmaz: az alacsony üzemanyagszint a szivattyú gyengébb hűtését és kenését jelenti, miközben drasztikusan megnő annak az esélye, hogy a tartály alján leülepedett szennyeződések bekerülnek az üzemanyagrendszerbe.

A MANN laboratóriumi tesztjei bebizonyították, hogy a modern befecskendező rendszerekben már a legapróbb mikrorészecskék is mérhető és visszafordíthatatlan károsodást okoznak. Különösen igaz ez a Common Rail (közös nyomócsöves) dízelekre, ahol a nyomás elérheti a 2700 bart is – itt a szennyeződésekkel szembeni tolerancia minimális.

Az egész probléma legnagyobb alattomossága abban rejlik, hogy az autó sokáig teljesen normálisan viselkedik. A szivattyú fokozatosan melegszik túl, a szűrő szép lassan tömődik el. A degradáció hetekig láthatatlan marad, egészen addig a bizonyos reggelig, amikor a motor egyszerűen megtagadja az indulást.

Nincs univerzális, literben kifejezhető minimum, hiszen ez függ a tank teljes térfogatától, az autó típusától és a vezetési stílustól is. A szakértők szerint a tartalékjelző lámpa jellemzően 5-10 liter maradék üzemanyagnál gyullad ki. A Nissan például a hivatalos kézikönyvében kerek perec javasolja, hogy tankoljunk, mielőtt a mutató eléri az üreset.

A legpraktikusabb, józan paraszti ésszel is belátható ökölszabály: hosszú távon ne autózzunk úgy, hogy a tank negyedénél kevesebb üzemanyag van az autóban. Különösen igaz ez a városi araszolásra, a rövid utakra, vagy épp a nyári kánikulára, amikor a magasabb külső hőmérséklet még tovább gyorsítja a szivattyú amúgy is kritikus túlmelegedését.