Azért nem lepődtem meg az alábbi olvasói e-mailen, mert hiába van édesanyámnak és feleségemnek is jó pár éve jogosítványa, soha nem tankoltak még, mindig a kútkezelőt kérik meg, hogy oldja meg helyettük. És nem azért, mert letörne a körmük, hanem mert ez egy stresszhelyzet nekik, akárcsak a szűk helyekre való parkolás.

És ez a dolog bizony egy kezdő autósnak is valós probléma lehet, olvasónk például az alábbi kérdéssel fordult hozzánk:

“Friss jogosítványom van, és sajnos még sosem tankoltam egyedül. Azt szeretném, hogy ne kelljen végig fognom a töltőpisztolyt, tehát szeretném kitámasztani a kart, viszont nem tudom pontosan, hogyan kell ezt megtenni. Hogyan működik töltőpisztoly retesze?”

Zoltán jól mondja, valóban van egy “retesz” a töltőpisztolyon, amit beakasztva nem kell végig fognunk a “ravaszt” tankolás közben.

1.- Leemeljük a pisztolyt.

2.- Behelyezzük a csövet autónk töltőnyílásába.

3.- Azzal kezdődik a tankolás, hogy elkezdjük húzzuk a “ravaszt”, a nagyobbik kart. Az üzemanyag addig folyik, amíg a “ravaszt” tartjuk.

4.- Ha nem akarjuk tartani, akkor a ravasz végén találunk egy kis pöcköt, kallantyút, reteszt (kinek, hogy tetszik), amelyet akkor kell hátra pöccinteni, miközben be van húzva a “ravasz”.

5.- Ha jól csináltuk, akkor a retesz ottmarad és a pisztolyt tankolóállásban tartja.

6.- Ha már nem szeretnénk tovább tankolni, egyszerűen csak fogjuk meg újra a pisztolyt, egy kicsit húzzuk túl a már egyébként is behúzott helyzetben lévő “ravaszt”, és a retesz magától kiold.

7.- Helyezzük vissza a pisztolyt, lehet menni fizetni.

De meg is mutatjuk, talán így könnyebb lesz megérteni:

Mi történik akkor, ha tele van a tank?

A kérdés jogosan merül fel, hogy mi van akkor, ha a pisztoly retesze aktív és a tank megtelik? Aki rendszeresen tankol, az már biztosan látta a töltőpisztoly csövének elején azt a pici lyukat.

Ez a lyuk sokkal fontosabb, mint gondolnád, ugyanis ez akadályozza meg, hogy túltöltsük az autónkat és kifolyjon a tankból az üzemanyag. Ezt a kis lyukat, pontosabban a funkcióját, az 1930-as években találta fel egy amerikai úriember.

Amikor az üzemanyag eléri a pisztolynak azt a szintjét, ahol a luk van, ott megszűnik a levegőáramlás, amelynek következtében működésbe lép a pisztoly “testébe” szerelt elzárószelep. A pisztolyban van egy szűkítő, így az üzemanyag nem akadálytalanul áramlik, amely mögött egy kisebb nyomású tér alakul ki, szóval az üzemanyag-áramlást szűkíti le és levegőt ad hozzá ezen a pici csövön.

És ameddig a levegő ott van, az elzárószelep nyitva van, de abban a pillanatban, ahogy az üzemanyagszint eléri a kis lyukat, vákuum keletkezik, amelynek következtében zár az elzárószelep (ahogy a köznyelvben mondják: “lekattan a pisztoly”) és megszűnik az üzemanyag-áramlás.

Pontosan ez történik akkor is, amikor beakasztod a reteszt a pisztolyon és megtelik a tank. Erről is készítettünk már korábban egy videót:

