Az autózás történetében mindig is voltak kísérletezések alternatív üzemanyagokkal. Az egyik ilyen az ammónia (NH3), mely azért érdekes alternatíva, hiszen bőséggel van benne hidrogén, ezáltal energia. Nagy előnye még, hogy lényegében bármiből előállítható ‒ zöldebb megközelítéssel megújuló energiából és vízből, kevésbé zöld esetben földgázból.
Felhasználását illetően a leggyakoribb megközelítés az volt, hogy hagyományos üzemanyaggal, pl. gázolajjal keverik, mert magas a gyulladási hőmérséklete. Emiatt, illetve a fejlesztési költségek miatt nem csoda, hogy kevesen forszírozták a technológiát, miközben elérhetővé vált az olcsó fosszilis üzemanyag. Kivételek persze azért akadtak:
Olyan megoldással azonban eddig senki sem rukkolt elő, mint amit a First Ammonia Motors megvalósított az Egyesült Államokban. A 2022 májusában alapított cég azt állítja, sikerült úgy munkára bírni a vegyületet, hogy azzal hagyományos belső égésű motorokat is lehet hajtani, benzin vagy gázolaj hozzáadása nélkül. Nincs károsanyag-kibocsátás, ammóniával hajtott autójuk csak nitrogént, valamint vízpárát ereget (a nitrogéntől nem kell félni, légkörünk 78 százalékát alkotja).
Hogyan csinálják?
A magas gyulladási hőmérséklet kiküszöbölésére elmondásuk szerint egy elektromos előmelegítési trükköt alkalmaznak. Ehhez némi ammónia, valamint áram kell: a hő hatására az ammóniamolekulákban a kötések megszűnnek és tiszta hidrogén állítható elő. Ennek, valamint a szobahőmérsékleten folyékony ammóniának a keveréke kerül be a motorba és ég el. A folytatáshoz is kell hidrogén az ammónia mellé a hatékony égéshez, az ammóniabontás azonban ilyenkor már a kipufogó hőjének felhasználásával történik.
Az ammónia tankolásának menetét az európai LPG-újratöltéshez hasonlítják a fejlesztők, időben pedig nem több, mint egy hagyományos üzemanyag-vételezésé. A dolog egyik hátránya viszont az, hogy ennek az üzemanyagnak az energiasűrűsége csak a fele a hagyományos benzinéhez képest, így ha a hatótávot meg akarja őrizni az ember, akkor meg kell dupláznia az üzemanyagtank méretét.
A First Ammonia Motors a rendszert már élesben is kipróbálta. Egy 1993-as Chevy Silverado 1500 orrába egy 2024-es 6,6 literes Chevrolet L8T V8 motort dugtak, melyet átalakítottak, hogy tudja fogadni az ammónia-hidrogén keveréket. A fődarabokat egyébként nem kellett megpiszkálni, csupán az ammóniabontó rendszer implementálása jelentett extra feladatot.