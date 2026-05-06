Az autózás történetében mindig is voltak kísérletezések alternatív üzemanyagokkal. Az egyik ilyen az ammónia (NH 3 ), mely azért érdekes alternatíva, hiszen bőséggel van benne hidrogén, ezáltal energia. Nagy előnye még, hogy lényegében bármiből előállítható ‒ zöldebb megközelítéssel megújuló energiából és vízből, kevésbé zöld esetben földgázból.

Felhasználását illetően a leggyakoribb megközelítés az volt, hogy hagyományos üzemanyaggal, pl. gázolajjal keverik, mert magas a gyulladási hőmérséklete. Emiatt, illetve a fejlesztési költségek miatt nem csoda, hogy kevesen forszírozták a technológiát, miközben elérhetővé vált az olcsó fosszilis üzemanyag. Kivételek persze azért akadtak:

Olyan megoldással azonban eddig senki sem rukkolt elő, mint amit a First Ammonia Motors megvalósított az Egyesült Államokban. A 2022 májusában alapított cég azt állítja, sikerült úgy munkára bírni a vegyületet, hogy azzal hagyományos belső égésű motorokat is lehet hajtani, benzin vagy gázolaj hozzáadása nélkül. Nincs károsanyag-kibocsátás, ammóniával hajtott autójuk csak nitrogént, valamint vízpárát ereget (a nitrogéntől nem kell félni, légkörünk 78 százalékát alkotja).

Hogyan csinálják?

A magas gyulladási hőmérséklet kiküszöbölésére elmondásuk szerint egy elektromos előmelegítési trükköt alkalmaznak. Ehhez némi ammónia, valamint áram kell: a hő hatására az ammóniamolekulákban a kötések megszűnnek és tiszta hidrogén állítható elő. Ennek, valamint a szobahőmérsékleten folyékony ammóniának a keveréke kerül be a motorba és ég el. A folytatáshoz is kell hidrogén az ammónia mellé a hatékony égéshez, az ammóniabontás azonban ilyenkor már a kipufogó hőjének felhasználásával történik.

Az ammónia tankolásának menetét az európai LPG-újratöltéshez hasonlítják a fejlesztők, időben pedig nem több, mint egy hagyományos üzemanyag-vételezésé. A dolog egyik hátránya viszont az, hogy ennek az üzemanyagnak az energiasűrűsége csak a fele a hagyományos benzinéhez képest, így ha a hatótávot meg akarja őrizni az ember, akkor meg kell dupláznia az üzemanyagtank méretét.

A First Ammonia Motors a rendszert már élesben is kipróbálta. Egy 1993-as Chevy Silverado 1500 orrába egy 2024-es 6,6 literes Chevrolet L8T V8 motort dugtak, melyet átalakítottak, hogy tudja fogadni az ammónia-hidrogén keveréket. A fődarabokat egyébként nem kellett megpiszkálni, csupán az ammóniabontó rendszer implementálása jelentett extra feladatot.