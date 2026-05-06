Nyáron a népszerű úti célokat elöntik a turisták, ami sok esetben komoly fennakadást okoz a közlekedésben. Ezért több európai nagyváros erre készülve szankciókat vezet be, és több módszerrel csillapítják a forgalom jelentette terhelést.

A sorba idén Salzburg városa is csatlakozott: célzottan lépnek fel a nyári közlekedési káosz ellen.

Idén júliustól lezárják az autós átmenő forgalom elől a belvárost a Staatsbrücke (Állami híd) környékén. Ez minden olyan személygépkocsira vonatkozik, amely a salzburgi régión kívülről érkezik.

Kiegészítő intézkedésként a város összes P+R parkolója rendkívül kedvező, mindössze 7,50 eurós áron kínál majd napijegyet, amely 5 fő számára ingyenes tömegközlekedési használatot is tartalmaz.

Bernhard Auinger (SPÖ) polgármester a 2026. május 4-i, hétfői sajtótájékoztatón elmondta: „Nem akarunk olyan kaotikus közlekedési helyzeteket, mint tavaly. Ezért júliustól egyértelmű szabályozásra van szükségünk. A városvezetésen belül meglesz ehhez a politikai többség. A korlátozás azokra az egynapos turistákra fókuszál, akik távolabbról érkeznek autóval. Számomra a legfontosabb: a salzburgi központi régió lakóit és a gazdasági célú forgalmat ez nem érinti!”

A városvezető hangsúlyozta: „A cél, hogy naponta 1000-rel kevesebb autó haladjon át a városon. Ezt a rendőrséggel, a turisztikai szakembereinkkel, valamint egyértelmű és világos előzetes tájékoztatással szeretnénk elérni. Sokat segít, hogy idén először az összes P+R parkoló rendkívül kedvező áron kínál lehetőséget a nyugodt salzburgi tartózkodásra. Ez mindenképpen sokkal jobb, mint órákat állni a dugóban. Egyúttal jelentős tehermentesítést jelent a Salzburg városában élők és dolgozók számára is.”

Természetesen vannak kivételek, a lakosok, a zónában dolgozók, teherautóval végzett árufeltöltés és rakodás, taxik és bérautók, fogyatékkal élők, valamint a zónába szóló foglalási visszaigazolással rendelkező szállodai vendégek.

A parkolókapacitás rendelkezésre áll, a P+R parkolókban több mint 4300 hely áll rendelkezésre. A forgalmat esetenként személyzeti jelenléttel, információs pontokkal segítik a város peremén, illetve szükség esetén rendfenntartókkal a zóna bejáratainál.

Okos módon ez a módszer nem kőbe vésett örök elgondolás, a rögzített közlekedési adatokat kiértékelik, és az eredmények alapján a városi tanács dönt a további alkalmazásról, módosításról.