Hatalmas figyelem övezte Ausztriában azt a jogi huzavonát, mely némiképp Dávid és Góliát meccseként is jellemezhető. Góliátot jelen esetben Dr. Wolfgang Porsche, a Volkswagen-csoportot tulajdonló Porsche-Piëch-család feje, a Porsche SE felügyelőbizottságának elnöke testesítette meg, míg Dávidot azok, akik nem szerették volna, hogy Porsche úr

egy 500 méter hosszú, nyolc férőhelyes garázst is tartalmazó alagutat fúrjon Salzburg egyik központi hegyén át,

melyet ő, illetve meghívottjai használhatnak.

Az alagút megrövidítette volna az utat a luxusvillájához, mely a 17. században épült, és amelyet 9 millió euróért vásárolt 2019-ben. A feltételes mód azonban immár felesleges, mivel a legfrissebb döntéseknek köszönhetően meg is fogja rövidíteni, ugyanis a beruházás zöld utat kapott.

Sokáig ez nem volt egyértelmű: miután a városi tanács egyszer engedélyezte a projektet, hamar visszavonták azt, majd még egyszer eljátszották ezt a kört nyáron. Amellett, hogy a hivatalos indoklásokban különféle hiányosságokat emlegettek, volt politikai színezete is az eseményeknek: Salzburg tanácsában az egymással szemben álló politikai pártok erőfitogtatása is zajlott.

Most tehát úgy néz ki, át fogják fúrni a Kapuzinerberget annak ellenére, hogy korábban 20 ezren fejezték ki tiltakozásukat aláírással a 155 ezres városban.

