A “mókának” villogó kék fények, bilincsek és a tréleren eltűnő autók vetettek véget. A Harris megyei seriffhivatal tájékoztatása szerint szerda kora hajnalban több sofőrt is letartóztattak, miután illegális versenyzésen érték őket a 610-es államközi autópálya déli szakaszán. A járőrök menet közben bukkantak rá a konvojra, és 145-160 km/h-s, sőt, feltehetően még annál is nagyobb tempót mértek, mielőtt akcióba léptek és megállították volna őket.

A seriffhivatal (HCSO) által készített fotók tanúsága szerint a lefoglalt autók között volt egy C8-as Chevrolet Corvette, egy Ford Mustang, egy Dodge Charger, egy Chevrolet Caprice PPV, valamint jó eséllyel egy második Mustang is.

Valamennyi sofőrt őrizetbe vették, autóik pedig bekerültek a vagyonelkobzási gépezetbe. Ez a folyamat akár végleg is elválaszthatja a tulajdonosokat a járműveiktől.

Egy 2023-as texasi törvény értelmében ugyanis a rendőrség azonnal lefoglalhatja az utcai versenyzésben részt vevő autókat, és sok esetben a technika az állam birtokában is marad. Autórajongói szemmel nézve ez vitathatatlanul kőkemény büntetés, és úgy tűnik, a hatóságok részéről egyre növekvő tendenciát mutat.

Az illegális utcai versenyzések száma az elmúlt 18 hónapban folyamatosan emelkedik a térségben. 2025-ben összesen 51 versenyzéssel kapcsolatos ügyben emeltek vádat. Most, alig négy hónappal 2026 kezdete után ez a szám már elérte a 31-et.

A tisztviselők a közösségi média gerjesztette hírnévhajhászást és a fokozott rendőri fellépést okolják az ugrásszerű növekedésért. Bármi is legyen az ok, az általános üzenet kristálytiszta: az ilyen jellegű versenyeknek a pályán a helye, és nem közúton, és ez ugyanúgy érvényes a magyar utakra is, hiszen nálunk több tragikus baleset mutatja, mennyire veszélyes mindez.