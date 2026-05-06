Az első bírságokat már ki is szabták – többek között Spanyolországban –, az összegek pedig akár a 200 eurót (72 ezer forint) is elérhetik. A sofőrök a legalitás és a büntetés kockázatai felől érdeklődnek.

A járművek kivilágítására vonatkozó európai előírások pontosan meghatározzák a fényforrások színét és beépítési helyét. Ezek célja a jelzések egyértelműségének és a közúti közlekedés biztonságának garantálása. Minden utólagos, típusengedéllyel nem rendelkező fényforrás jogsértésnek minősülhet, és bírságot vonhat maga után. Az Ázsiából indult új trend immár Európát is elérte, a hatóságok pedig rászálltak az ellenőrzésekre.

Az úgynevezett „ördögszemek” lényegében a teherautó szélvédőjének belső oldalára rögzített LED-táblák. Ezek különböző színű és elrendezésű, animált szemeket jelenítenek meg, amellyel a jármű határozottan kitűnik a forgalomból.

Két kattintással megrendelhető olcsó kínai webshopos ökörség ez, a rendőrség azonban egyértelműen szabálytalannak ítéli az ilyen világítást.

Spanyolországban tavaly egy ellenőrzés során megállítottak egy „Devil Eyes”-t használó kamionost, és 200 eurós bírságot szabtak ki rá (amely gyors fizetés esetén ugyan csökkenthető volt). – írta a 40ton.net.

A legfőbb probléma a jármű elején megjelenő piros fény, amely a nemzetközi és hazai szabályozások értelmében is szigorúan a hátsó világítás (zárófény, féklámpa) számára van fenntartva. Egy szemből érkező piros fény súlyosan megtévesztheti a forgalom többi résztvevőjét, és közvetlenül veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Éppen ezért az „ördögszemek” közúti forgalomban történő használata jogszabályba ütközik; a sofőröknek kizárólag olyan helyzetekre (például parkolókban, kiállításokon) kellene korlátozniuk a működtetését, amikor a jármű nem vesz részt a közúti forgalomban.

Nagy-Britanniában a rendőrség egyelőre főként figyelmeztetéseket oszt ki, de ők is hangsúlyozzák a bírságolás lehetőségét. Egy közúti ellenőrzés során a nem homologizált világítóberendezések használata miatt a hatóság bevonhatja a jármű forgalmi engedélyét, vagy a helyszínen kötelezheti a sofőrt a berendezés azonnali leszerelésére. A fuvarozók számára ez nem csupán a bírság költségét, hanem súlyos szállítási késedelmeket is jelenthet.