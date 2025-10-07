Te sem tudod, hogy mit kezdj a tanksapkával, miután letekeredted? Neked is csak szomorúan ott lifeg az autó oldalához ütődve? Te is a tetőre rakod, mert már rég elszakadt a kis madzag, vagy műanyag szál, amivel rögzítve volt, hogy ne hagyjuk el? Ennek most vége!

Az alábbi edukációs videó különösen azoknak lesz hasznos, akik idősebb autójukat pusztán közlekedési eszközként kezelik; az autórajongók jó eséllyel rég ismerik ezt a praktikát.

De léteznek ennél ötletesebb megoldások is: egyes sapkákon kis tüskék vannak, amelyek egy az ajtó belső oldalán elhelyezett lyukba illeszthetők, így biztonságosan rögzíthető a kupak a tankolás idejére. Például BMW-modelleknél láthatunk ilyet:

Számos új autóknál pedig már nincs is hagyományos tanksapka: szimplán egy fém csappantyú zárja a betöltőnyílást, amelybe csak akkor lehet beledugni a töltőpisztolyt, ha az autó nyitva van. Többek között a Mercedes-Benz CLS-nél is így működik a dolog, ami fel is ültetett a hintára, ugyanis valamilyen mechanikus hiba miatt roppant nehezen lehetett áttolni a pisztoly csövét a csappantyún. Szóval ezzel érdemes tisztában lenni, hogy előfordulhat ilyen jellegű meghibásodás, ha ilyen autót vásárol az ember.