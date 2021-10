A Mercedes CLS-t a német gyártó az E-osztály és az S-osztály közé pozícionálta amikor 2004-ben bemutatták az első generációt. Nem változott ez a 2018-as, harmadik generációs modell esetében sem, amely most kapott ráncfelvarrást. Ez az első CLS amelynek a szállítható személyek számánál “5” van írva a forgalmijába, eddig négy személy szállítására volt alkalmas az előző két generáció. Mindez tök jól hangzik, de ne gondoljuk, hogy valóban elfér 3 felnőtt a hátsó üléseken, hacsak nem extrém kistermetűek.

A 2004-es formaterv leginkább az autó faránál köszön vissza, de az orrát is hasonló képpen próbálja a földbe túrni, mint egy űrdisznó, csak már kicsit szögletesebb a dizájn. A frissített CLS kizárólag AMG-csomaggal kapható, amelyhez nem csak a sportos lökhárítók és különböző díszbetétek tartoznak, hanem a csomagtérfedélre helyezett szárnyacska is, ami legalább olyan jól áll neki, mint John Wicknek az öltönyfelső, fényeslépő. A krómkeretes, kamukipufogó viszont százasszög a szembe. Vigasztaljuk azzal magunkat, hogy ez is a formaterv része, amely szinte tökéletes. Például ahogy a hátsó lámpatestek belesimulnak a karszéria elemekbe, és ha még végig is simítja őket az ember, na attól vigyázzba vágják magukat a szőrszálak a karon. És a duplán domborodó gépháztető is durván beindítja a kémiát, a keret nélküli ablakokról pedig inkább ne is beszéljünk.

A tengelytáv pár milliméter híján 3 méter, ami azt jelenti, hogy itt bizony lesz elég lábtér akkor is, ha a vezetőülésben egy 180-190 centis sofőr tartózkodik. És van is elég hely, a lábnak mindenképp, derék felett azonban már szűkebb a helyzet, de semmiképp nem mondható kényelmetlennek. Ez egy négyajtós kupé, na, ennyi belefér.