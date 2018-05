Az egyik hatalmas újdonság, hogy az új A6 kizárólag hibrid hajtáslánccal vásárolható. A négyhengeres modellek elektromos rendszere 12 voltos, a V6-oké pedig 48 voltos, mint az A8-ban. A szíjas önindító-generátorral lehet gázelvételkor vagy fékezéskor áramként visszatermelni a mozgási energiát és ez szolgál villanymotorként is, amely besegít az autó gyorsításába. Az Audi szerint 100 kilométeren 0,7 literrel mérsékelhető az A6 fogyasztása ezzel a rendszerrel, ami valljuk be őszintén, nem sokat számít a benzinkútnál, ha megteheti az ember, hogy egy ilyen értékű autót vásárol.

Az automatikus alapjárati motorleállítás már 22 kilométer/óránál le tudja lőni a motort. Melyek ezek a motorok? Az egyik benzines erőforrás kétliteres, 245 lóerővel, a másik háromezres, turbófeltöltős V6, 340 lóerővel és 5,1 másodperces gyorsulással 0-ról 100 km/órára. A kétliteres dízel jele mostantól A6 40 TDI, amely 204 lóerős és 400 Nm a nyomatéka. A 45 TDI és az 50 TDI háromliteres V6, 231, illetve 286 lóerővel és 620 Nm-rel.

Ahogy az elején említettem, kézi váltó még a négyhengeres motorokhoz sem jár. A V6-os dízel sebességváltója nyolcfokozatú, hidrodinamikus nyomatékváltós automata (Tiptronic), a benzines hathengeresé és a 2,0 TDI-é hétfokozatú duplakuplungos (S tronic). A BMW-t követve az Audi is elérhetővé tette az A6-hoz az összkerékkormányzást, így 12,2 helyett 11,1 méteres körön fordulhatunk, ami igen nagy előnyt jelenthet egy szűk mélygarázsban, de Portugália keskeny szerpentinjein is hasznosnak bizonyult.

Az autó kétféle összkerékhajtást kapott. A benzineseké és a 2,0 TDI-é a modernebb, de nem állandó, ami a quattro-hagyománnyal merőben szembe megy. A quattro Ultra akkor ad nyomatékot a hátsó kerekeknek, ha szükséges és kuplunggal le tudja választani a kardántengelyt is, hogy kisebb legyen a többletfogyasztás. A hathengeres dízeleké a klasszikus quattro-rendszer három differenciálművel. A sima acélrugós futómű helyett 20 milliméteres ültetéssel dolgozó acélrugós sportfutómű, vagy adaptív légrugózás is rendelhető, a lengéscsillapításból acélrugókkal is választható adaptív.

Vezetéstámogató rendszerből az új Audi A6 megkapta mindazt, ami a fél évvel korábban bemutatott A8-ban debütált. A mai autóiparban egyedülálló, hogy egy járműben 5 radarérzékelő, 12 ultrahangos szenzor, 5 darab kamera és egy lézerszkenner található, mindez a biztonságot és a sofőr kényelmét szolgálja.