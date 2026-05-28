Nigéria Afrika legnagyobb lakosságú országa, kb. 220 millióan élnek itt, ez a fekete kontinens lakosságának 15 százalékát jelenti. Gazdasági erejük ehhez mérten viszonylag nagy, azonban a vagyon eloszlását illetően vannak komoly különbségek az emberek közt. Így hiába adnak el évente kb. 720 ezer autót az országban, sokaknak egy új autó, de még egy fiatalabb használt autó is megfizethetetlen.

Emiatt az emberek rá vannak kényszerülve arra, hogy azzal dolgozzanak, amijük van, és az alapanyagokat, az alkatrészeket tényleg addig használják, amíg azok bírják. Ennek a szegmensnek vannak igazi profijai, akik európai szemmel nézve sokszor igencsak unortodox eszközöket és technikákat is bevetnek, de valahogy mindig van eredmény, a gép működik, a felhasználónak pedig csak ez számít.

Ezekbe a hétköznapokba enged betekintést a maxthemechanic (Max, az autószerelő) nevű YouTube-csatorna is, ahol látszólag minden autószerelési kihívásra van valamilyen megoldás. A törött fényszóró felújításától a defektes gumi javításáig mindent találhat itt a nézelődő, és szép számmal akadnak olyan rövid videók is, ahol motorokat cserélnek, újítanak fel.

Nemrég egy olyan videójuk robbant be, ahol egy Volkswagen Golf motorját újították fel, látszólag úgy, amitől a márkaszervizekben dolgozók talán a hajukat tépnék. Tény viszont, hogy az erőforrás bírja a kiképzést, mert már harmadik nagygenerálján esett át 3 milló megtett kilométer után.

Ezeket a munkákat egyébként nem ritkán fiatalok végzik. Az alábbi galériában betekintést kaphattok a nigériai főváros, Abuja autószerelőinek mindennapjaiba is – a válogatás a képre kattintva nyílik!