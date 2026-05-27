Egyre több felső polcos kínai márka kér helyet magának hazánkban. Idén a második félévben a Zeekr bővíti a kört, a Nio tavaly decemberben lépett be hivatalos importőrrel és ugyanaz a vállalat, a Wallis az Xpeng vezérképviselete is, a portugál Salvator Caetano autókereskedelmi csoporttal közösen. Horvátországban, Romániában és Szlovéniában is a közös cég forgalmazza a 2014-ben alapított, Norvégiában 2020 óta jelen lévő autómárkát, amely tavaly globálisan 430 000 autót értékesített.

Itthon egyelőre egzotikus jelenség a márka bármely autója. Idén április végéig jóval több Lamborghini kapott magyar rendszámot, mint Nio (18 vs. 10 db) és Ferrariból is többet regisztráltak a Datahouse adatai szerint, mint Xpengből (27 vs. 23). Csakhogy az Xpeng a márciusi rajttal valójában két hónapja van jelen. Az Xpeng a Volkswagen fontos partnere, velük közösen született a VW ID. ERA 9X, ami az idei Pekingi Autó-kiállításon szúrt szemet, mert igazán mutatós terepjáró.

32 fotó

Nemrég vezettük a frissen Magyarországra érkező Xpeng P7+-t, egy nyúlánk, lapos, villámgyorsan töltő és technikájában átlagon felüli ötajtós autót. Gyártására fineszes megoldást választott a mesterséges intelligenciában erősen bízó, annak funkcióit autóiban is elérhetővé tevő kínai márka.

Nem épít üzemet Európában, nem vesz át feleslegessé vált gyárat egyik konkurensétől sem, mégis ki tudja kerülni a védővámokat. Megbízták ugyanis a bérgyártással is foglalkozó Magnát, hogy stájerországi üzemükben gyártsák P7+-t. Ennek köszönhetően Grazból, minimális szállítási szénterheléssel érkezik az autó a márciusban megnyitott egy szál hazai márkakereskedésbe a fővárosi Hungária körúton.

Külső Egy hosszú, széles és alacsony autó formáját nehéz elrontani, márpedig az 5017 milliméteres hosszúságú, 1937 milliméteres szélességű és 1512 milliméteres magasságú Xpeng P7+-nak jók az adottságai. Orra a többi kínai villanyautó és a vélhetően a konkurenseket is megihlető Teslák formavilágát értelmezi újra, robotszerű arccal. Jól néz ki a kereken 3 méteres tengelytávú autó fastback karosszériája a hosszan kifutó farral. A rengeteg más autón is látott hátsó fénycsíkot itt hegyes szögű felkanyarítás dobja fel a két végén. 0,211 az alaktényező, amivel az autó áramvonalasabb egy puskagolyónál. Igényes részlet a keret nélküli oldalablak, pláne a hanyagul becsapott ajtókat becuppantó szervozárás. Jellemző a kínai autógyártókra a bántóan restriktív színválaszték, it is csak négy fényezés rendelhető. A fehér-ezüst-szürke-fekete szortimentből nehéz bármit választani, ami kicsit is vidámabb. Ennél is szűkebb a keréktárcsa-kínálat is, mert mindhárom változat egyféle kerékszettel kapható. A Standard Range kerekei 235/55 R19 méretűek, a másik kettőé 20-as, 255/45 R20.as gumikkal.

Belső Vigasztalan sötétszürke vagy világos és elegáns belső kivitelben választható az Xpeng P7+. Alapvetően jó minőségérzetet keltő anyagokkal találkozunk a tágas belső térben, amelyet a kijelzők uralnak. 15,6” a szép képű és jól reagáló középső kijelző képátlója, a vezető előtt 8,8-as az óracsoport. A hagyományos visszapillantót digitális belső tükörre cserélhetjük. A hosszabb hatótávú és az erősebb modellben széria a 8,0 hüvelykes hátsó kijelző is. Ebben a két modellben (Long Range és Performance 4×4) hátul is alapárasak a fűthető, szellőztethető, ráadásul masszázsfunkcióval is ellátott ülések, elöl ez az alapverzióban is szériafelszerelés. A hátsó üléstámla dőlésszöge motorral állítható az ablakemelő-kapcsoló mellől. Az autó temperálásának energiaigényét alapáras hőszivattyú csökkenti. Lesz dolga rekkenő hőségben, ha az üvegtető alatt felforrósodik az utastér, hiába közöl a gyár 99 százalékos értéket az UV-sugárzás kiszűrésére. Értékelendő egy kínai autótól, hogy nagy és praktikus ötödik ajtaja van, nem csupán rövid fedele, pedig Kínában a limuzinokat szeretik a vevők. 573-1930 liter közötti a csomagtartó, nyílása 1,1 méter szélességű csomagtérnyílás. A méret jó, de nem pótolja az orrcsomagteret, ami sajnos teljes egészében kimaradt az autó elejéből.

Technika Önálló villanyautós padlólemezre épül az Xpeng P7+, nincs belőle sem benzines hatótávnövelős, sem hibrid változat. Kétféle akkuval és három teljesítményszinten van jelen itthon az Xpeng P7+. A hátsókerék-hajtású modellek közül a kisebb akkus 245, az erősebb 313 lóerős. Első villamos géppel kiegészítve az autó összkerekessé válik és 503 lóerőt ad le a hajtásrendszer. 180 kilowattos a Standard Range farmotorja, a hosszabb hatótávúé 230 kilowattos, ami 313 lóerős. Ezt a motort egészíti ki a 4×4-es erőmodellben a 140 kW/190 lóerő teljesítményű orrmotor. A farmotorok nyomatéka egységesen 450 Nm, amihez az első villamos gép 220 newtonmétert tesz hozzá. Egységesen 200 km/óra az ötajtós villanyautók végsebessége, az állórajtos gyorsulás 100-ra 6,9 mp az alapváltozat és 6,2 mp a nagyobb akkus Long Range esetében. A 4×4 Performance 4,3 másodperc után halad háromjegyű sebességgel. Az akkukapacitás a csak hátsókerék-hajtással elérhető alapverzióban 61,7 kilowattóra, a Long Range és a Performance 4×4 esetében 74,9 kilowattóra. A lítium-vasfoszfát akkumulátorokkal 455-530 km közötti a WLTP-hatótáv, ebben a hátul hajtó Long Range a legjobb, az összkerekesé kereken 500 km. Az Xpeng nem a bődületes tömegű akkumulátorokban látja a megoldást az elfogadható utazási átlagsebességre, ők a minél gyorsabb töltésben jeleskednek. Az egyenáramú villámtöltés csúcsteljesítménye akkutól függően 350 vagy 446 kW, ami nagyon jó arány. A váltóáramú töltés 11 kilowattos, sajnos extraként sem rendelhető 22-es fedélzeti töltő. Rengeteg vezetőtámogató rendszert sorol fel az árlista, abban egytől-egyig megtaláljátok őket. A tetőn nincs LiDAR, azaz lézeres távolságmérő, van viszont 26 másik érzékelő. Ütközés esetén a felelősség tisztázásba az alapfelszerelésként járó menetrögzítő kamera segíthet. 1999, 2100 illetve 2200 kg a belépőmodell, a hosszabb hatótávú és a legerősebb verzió gyári súlyadata. Az alapverzió terhelhetősége 486 kg, a másik kettőé egy kilogrammal kevesebb. Az autó 1,5 tonnás utánfutót húzhat, az elektromosan kihajtható vonóhorog felára 450 000 forint a cikk írásakor.

Vezetés Aki sok kínai elektromos autóban ült és rutinból itt is tébolyítóan erőszakos, rosszul hangolt vezetői segédrendszerekre, érzéketlen kormányzásra, ügyetlen futóműhangolásra és a büszke teljesítményadatokat nem teljesen igazoló gyorsulásra számít, azt bizony meglephetik az autó kvalitásai. Ez még egy annyira rövid próbaúton is feltűnt, amire a hazai sajtóbemutatón jutott idő a Pilisben, szép időben. Mi a középső teljesítményszintű modellt vezettük, de a hátul hajtó long range gyorsulása bőven elég jó, legalábbis jól feltöltött akkuval nagyon elszántan megindult két kanyar között. Itt is érzéketlen és túlszervózott a kormányzás. Az Xpeng P7+ nem sportlimuzin, de nem csupán halk, nyugodtan sikló utazóautóként tud megvillanni, amikor összesen 20 hangszóróból szól a zene az utastérben, ebből kettő a vezetőülés fejtámlájában található. A zajszintet az első oldalablakok dupla üvegezésén kívül aktív zajcsökkentő rendszer is mérsékli, amely ellenfázisú hangokkal oltja ki a legzavaróbb zajokat autózás közben.

Költségek 18 440 000 forinton nyit a hátul hajtó Xpeng P7+ Standard Range. A leghosszabb hatótávú változat, 313 lóerős Long Range 20 390 000 forintba kerül listaáron. A Performance 4×4 indulóára 22 500 000 Ft. Az Xpeng P7+ Long Range és hátul hajtó vetélytársai – Listaár, forint BYD Seal Design (313 LE, 82,5 kWh, 570 km) 19 990 000 Nio ET5 (490 LE, 73,5 kWh, 413-456 km) 24 490 000 Volkswagen ID.7 Pro Prime (286 LE, 82/77 kWh, 592 km) 19 890 000 Xpeng P7+ Long Range (313 LE, 74,9 kWh, 530 km) 20 390 000 Kínai konkurenseihez mérten az Xpeng listaára mértéktartó. A Nio ET5 sokkal erősebb, de DC töltési teljesítménye a fele csak a P7+-énak és kisebb autó, jóval több pénzért. A BYD Seal megítéléshez fontos a 18,5 millió forintos akciós ár, ami arányos egy kevésbé fejlett autóért. 2,3 milliós kedvezményével a Volkswagen ID.7 is jóval kedvezőbb összegért elvihető. Gyengébb a felszereltsége, szintén nem tölt annyira villámgyorsan, mint a P7+, de azért elfogadhatóan halad a DC-töltés és egy érett, kényelmes, takarékos, kiváló villanyautó 17 590 000 forinttól. A szintén kisebb Tesla Model 3-mal összevetve már nem annyira vonzó az autó ára. Ezekből az összegekből is látszik, hogy ár/érték arányban a kínai autók fölénye milyen sokszor illúzió, nem beszélve az autók egyelőre kiszámíthatatlan mértékű értékvesztéséről. 7 év vagy 160 000 km a garancia az autóra és 8 év vagy 160 000 az eredeti akkumulátorkapacitás 70 százalékának megőrzésére.