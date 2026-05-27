Bulgáriában úgy sikerült ideiglenes körforgalmat építeni, hogy az autósok többsége inkább átvágott rajta. A rendőr viszont példát mutatott.

A körforgalom elvileg nem bonyolult műfaj: be kell hajtani, körbe kell menni, majd a megfelelő kijáraton elhagyni. Sztara Zagorában azonban most sikerült olyan ideiglenes verziót összehozni, amelyen a jelek szerint az autósok jelentős része egészen más szabálykönyvből dolgozott.

A poén nem is maga a körforgalom, hanem az, ahogyan a közlekedők kezelik: mintha az egész csak valami furcsa útburkolati dekoráció lenne.

A felvételen az autók sorra nem mennek körbe a kijelölt nyomvonalon, hanem egyszerűen átvágnak a körforgalom közepén. Ahelyett, hogy balról kerülnék a középső részt, ahogy azt egy körforgalomban kellene, sokan a legrövidebb utat választják, és kvázi visszaalakítják a csomópontot sima kereszteződéssé.

Egy ideiglenes forgalmi rend akkor működik jól, ha nemcsak jogilag van kitáblázva, hanem fizikailag is elég egyértelmű. A Redditen többen is azt írták, hogy a körforgalom jelölése nem elég határozott, mások szerint viszont ott vannak a táblák, így az autósoknak fel kellett volna fogniuk, merre kell menni.

A környéken zajló útépítések háttere sem kizárt: Sztara Zagorában 2026 márciusában indult a Szlavjanszki sugárút rekonstrukciója, amely új burkolatot, járdákat, világítást, új jelzéseket és körforgalmi átalakítást is érint.

Hogyan kellene használni a körforgalmat?

A magyar szabályok szerint a körforgalmat csökkentett sebességgel kell megközelíteni, felkészülve az elsőbbségadásra. A körforgalomban már bent haladó járműnek elsőbbsége van a behajtani kívánóval szemben. Behajtáskor általában nem kell indexelni, kihajtáskor viszont minden esetben jelezni kell az irányváltoztatást. Ha valaki eltéveszti a kijáratot, nem érdemes hirtelen átvágni vagy megállni, inkább menjen még egy kört.