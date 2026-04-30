Számos olyan teljesítményt elérnek a világ emberei, melyeknek első, de akár még második ránézésre sincs sok értelmük, azon túl, hogy be lehet kerülni velük a Guinness-rekordok könyvébe. Nyugodtan idesorolható a legtöbb megtett kör egy körforgalomban is, melynek csúcsát 1200 körre taksálta egy német YouTube-videós. A Jasonlegal felhasználónevű tartalomgyártó szerint ez a legnagyobb szám, amit a rendelkezésre álló jó minőségű felvételek alapján ő hitelesnek tart, hivatalos adata erről nincs a Guinness World Recordsnak.

Emberünk úgy döntött, ő ezt megpróbálja túlszárnyalni motorjával. Ki is választotta az ideálisnak vélt helyszínt a németországi Freiburg városa mellett, egy ipari parkban, gondolván, hogy ott majd senkit sem zavar rekordkísérlete. Motorját megtankolta, fedélzeti kameráját feltöltötte, így számára csak az volt a kérdés, hogy ki vagy mi bírja rövidebb ideig: ő a motor nyergében, az üzemanyag vagy a mindent rögzítő kamera akkumulátora.

A körözés simán indult, de viszonylag hamar elkezdte már érezni különböző porcikáit – tény, hogy nem lehet egyszerű folyamatosan fordulni, terhelni a test egyik oldalát. Ezen a ponton talán ő maga is elbizonytalanodott, de hamar volt, ami elterelje erről a figyelmét.

A figyelemelterelést a közel sem nyugis környezet szolgáltatta. Kiderült, hogy aznap valahol a közelben egy meetinget tartottak, a résztvevőket pedig sokkal jobban érdekelte a közeli körforgalomban cirkuláló motoros, mint a megbeszélés. A kilátógatókkal nem is volt semmi baj, egészen addig, amíg egy helyi meg nem unta az akkor már jó ideje tartó motorozást.

A felbőszített helyi kihívta a rendőröket a motorosra, akik a terv hallatán mókásan reagáltak. Maga az ötlet nekik nem volt ellenükre, és megmosolyogták az akkor már két órája köröző, 600 körnél járó férfit. A rekordkísérletnek azonban mégis véget kellett vetniük, ugyanis a KRESZ német megfelelője, az StVO 30. paragrafusa szerint a céltalan fel-alá közlekedés büntethető, ezt pedig abba a kategóriába sorolták. A büntetés egyébként 100 euró is lehetett volna, de jelen esetben az egyenruhások egy figyelmeztetéssel elengedték a motorost.