Hosszabb ideig tartó árcsökkenés után múlt szombaton már felfelé mozdult a benzin nagykereskedelmi ára, hét forinttal drágult a 95-ös.

Kedden már mindkét üzemanyag nagykereskedelmi ára emelkedik: a benzin újabb nyolc, a gázolaj kilenc forinttal lesz drágább.

Az emelés a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 667, a gázolajé 698 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 72, a gázolajé 83 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.

Recseg-ropog a védett árak rendszere: