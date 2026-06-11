Múlt hétvégén az amerikai Indianapolisban megrendezett Ultimate Callout Challenge a megszokottnál is nagyobbat szólt. És ezt most szó szerint kell értelmezni: egy extrém módon felhúzott Cummins dízelmotor a teljesítménymérés kellős közepén, gigantikus csattanással robbant fel a fékpadon. A brutális pusztításról készült videók pillanatok alatt letarolták a közösségi médiát, bejárva az egész autós világot.

A szóban forgó blokkot az idahói JBJ Diesel csapata építette. Egy 6,7 literes, soros hathengeres aggregátról van szó, amelyen az elmúlt másfél évben számtalan egyedi módosítást hajtottak végre, hogy bírja a felfoghatatlan terhelést. A megépített versenymotort végül egy harmadik generációs Dodge Ram pickupba lógatták be.

Mi okozta a katasztrófát?

A padon zajló mérés során, ahogy a fordulatszám meredeken emelkedett, a dinitrogén-oxid (köznyelvben: nitró) befecskendezését vezérlő elektronika váratlanul felmondta a szolgálatot. A gáz kontrollálatlan beáramlása pedig azonnali robbanáshoz vezetett.

Ha a vezérlő meghibásodik, és a rendszer egyszerre kontrollálatlanul zúdítja be a nitrót, az égéstérben uralkodó nyomás a másodperc töredéke alatt túllépi a blokk fémöntvényének fizikai teherbírását. A dugattyúk, a hajtókarok és a hengerfejcsavarok egyszerűen nem bírják elvezetni ezt a hirtelen ébredő, brutális erőt, a motor pedig konkrétan belülről tépi szét saját magát, repeszként kilőve az alkatrészeket a motortérből.

A fékpad műszerei a megsemmisülés előtti utolsó pillanatban 2695 lóerős maximális teljesítményt regisztráltak a Cummins blokknál. Elképeszt, de ez messze nem a motor mechanikai véglete volt. A beszámolók szerint ugyanez a konfiguráció tavaly 3342 lóerőt produkált a méréseken.

A legdurvább az egészben, hogy az amerikai dízel-tuningvilág jelenleg annyira elborult szinten pörög, hogy még ez a több mint háromezer lóerő sem lett volna elegendő az indianapolisi show megnyeréséhez: az idei kategóriabajnok egy ép ésszel nehezen felfogható, 3825 lóerős csúcsteljesítménnyel vitte el a trófeát.