Egyetlen példány készült a képeken látható, különleges tanulmányból, amelyben az amerikai luxusautók túlzásai olasz karosszériaépítői hagyományokkal keverednek.

Bár az autót gyakran 1955-ös Cadillac Elegante néven emlegetik, a műszaki alapokat egy 1953-as Cadillac Series 62 kabrió szolgáltatta. A különleges karosszéria csak később készült el, az Elegante pedig 1955-ben mutatkozott be a New York-i Nemzetközi Autószalonon. A hivatalos iratokban ezért 1953-as modellként tartja nyilván, miközben az autó végleges formája és nyilvános bemutatkozása 1955-höz kötődik.

5 fotó

A projekt mögött két New York-i férfi, Harry Birdsall grafikus és Joe Mascari vállalkozó állt. Egy repülőgépek által ihletett, kétszemélyes luxusautó volt a víziójuk, amely messze látványosabb a Cadillac sorozatgyártású modelljeinél. A forma kidolgozásában Albrecht von Goertz is részt vett, aki később többek között a BMW 507 megalkotásával vált ismertté.

Az alvázát és hajtásláncát Olaszországba küldték, ahol a torinói Carrozzeria Motto kapta a karosszéria elkészítésének feladatát.

Rocco Motto műhelye nem egyszerűen átalakította a Series 62-t: kézzel formált, teljesen új alumíniumkarosszériát épített rá.

A munkálatok körülbelül harminc hónapig tartottak, az alvázat pedig módosították és jelentősen leültették, hogy az autó alacsonyabb, nyújtottabb arányokat kapjon.

Az Elegante hosszú és lapos orr részt, nyújtott szélvédőt, erősen ívelt sárvédőket és alacsony utasteret kapott. A karosszéria hátsó része repülőgéptörzs benyomását kelti, miközben a korabeli amerikai autókra jellemző arányokat nem veszítette el.

Az arany nem csupán díszítőelem

Az alumíniumkarosszériát fehér gyöngyházfényezés borítja, amelyhez szinte minden irányból aranyszínű részletek csatlakoznak.

A kisebb karosszériaelemek egy részét kézzel készítették bronzból, ezután került rá az arany fényezés, más alkatrészeken aranyszínű eloxált alumíniumot használtak. Még a levehető, két részből álló keménytető is aranyhatású borítást kapott. A tetőhöz saját nyitómechanizmust készítettek, így az Elegante nem egyszerű nyitott tanulmányautó, hanem valóban átgondolt, használható jármű volt.

Vörös bőr került az ülésekre, az ajtókra és a műszerfal nagy részére, amit aranyszínű műszeregységek, díszlécek és betétek egészítenek ki. De a showt a háromküllős, részben áttetsző anyagból kézzel készített kormánykerék viszi el, amely inkább egy elegáns bárpultra helyezett dísztárgyára emlékeztet.

A motorháztető alatt a Cadillac 5,4 literes, felülszelepelt V8-as motorja található, amely kb. 210 lóerős. A motorhoz négyfokozatú Hydra-Matic automata sebességváltó kapcsolódott

Az Elegante feladata az volt, hogy megmutassa, milyen lehet egy Cadillac, ha a költségek, a sorozatgyártás és a józanész egyetlen pillanatra sem korlátozza az alkotókat.

Az autót állítólag el fogják árverezni hamarosan, a kilométerórájában körülbelül 6966 kilométer van, ami jól mutatja, hogy ezt az autót valóban használták.